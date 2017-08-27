В Керченском проливе началась установка железнодорожной арки моста в Крым

Источник: РИА Новости

«Морская операция в проекте Крымского моста без преувеличения уникальна для мостостроения: это транспортировка, а потом подъем и монтаж в условиях морской акватории с нестабильным гидрометеорологическим фоном арочной конструкции, вес которой превышает 6 тысяч тонн. Однако такая операция была бы невозможна без гигантского опыта, накопленного мостовиками в других проектах. Так что наша морская операция — результат многолетней практики и передовых технологий отечественного и мирового мостостроения», — цитирует пресс-служба заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина.

Накануне строители подготовили арку и погрузили ее на плавучие опоры. Рано утром конструкцию начали транспортировать к створу моста. Арку транспортируют на пять километров от берега, в этой части операции участвуют более десяти судов и свыше 100 человек. Затем моряки заведут плавсистему в створ между фарватерными опорами и зафиксируют якорными тросами. В это время на опорах будут полностью готово все необходимое грузоподъемное оборудование.

После этого арку закрепят с помощью почти 700 высокопрочных тросов, которые протянуты к конструкции от 16 домкратов. Конструкцию начнут поднимать на проектную высоту со средней скоростью пять метров в час, после чего закрепят ветровыми связями к ригелям фарватерных опор, рассказали в пресс-службе.

Установка железнодорожной арки на фарватере не превысит 72 часов. На это время будет ограничено судоходство к Керчь-Еникальском канале. Когда строители подтвердят надежность закрепления арочного проема, движение судов возобновится в стандартном режиме. Окончательный монтаж арки на фарватерные опоры займет еще около месяца.