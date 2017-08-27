Игры по мотивам ужастиков набирают популярность в Минске

Классические квесты, развивающие логику и интеллект, постепенно теряют популярность в Минске. На смену им приходят забавы, во время которых игроки… кричат от ужаса.
На самом деле участники опасных игр не получают травм и увечий, им даже ничто не угрожает. Но эмоции настолько реальны, что страх буквально парализует.
Год назад российские СМИ сообщили о новом тренде среди молодежи. Парни и девушки готовы платить за возможность «поиграть со смертью» — появляется все больше шокирующих квестов. Например, человека заколачивают в самый настоящий гроб. И он находится в закрытом гробу какое-то время, переживая гамму самых разных эмоций — от страха и паники до успокоения.
В качестве развлечения некоторые москвичи отправляются в «психологические» туры на Белое море и в северные шахтерские городки. Походив по лесам и пообщавшись с местными жителями, они отдыхают душой и телом. И начинают ценить то, что имеют дома.
Впрочем, в крупных городах России в цене другая забава. Речь о экшен- и хоррор-играх, созданных, в частности, и по мотивам фильмов ужасов.
Несколько лет назад подобные игры появились и в Беларуси.
Нервы щекотать начинает уже с порога
Первая экшен-игра появилась в Минске в 2014 году. Соучредитель игры «Пила» Александр Резник рассказывает: в России такая забава существовала уже не один год.
«Белорусы, будучи в России, сыграли в нее. Но игра показалась им слишком простой — для участников были созданы достаточно “тепличные” условия. Девушки проходили задания даже на каблуках», — говорит собеседник.
Вернувшись в Минск, парни доработали сценарий, добавив в него побольше треша. Так была запущена белорусская версия «Пилы». Публика приняла забаву на ура. Спустя некоторое время даже возникла необходимость разработать вторую часть игры.
Сценарий белорусского квеста «Пила» такой. Один из игроков становится пленником, и его закрывают в клетке. Остальные участники должны спасти его, выполнив несколько заданий, которые способны пощекотать нервишки даже самым бесстрашным.
В рамках одного из них, например, предлагается засунуть голову в специальную камеру, в которой написан шифр. Но рассмотреть его не просто — прямо на вас движется работающая дрель.
Да и обстановка в помещении, где проходит игра, мягко говоря, пугающая. В зале стоит полумрак. Время от времени гаснет свет и раздается звук работающей электропилы. Остроты ощущениям добавляет стоящая в углу комнаты ванна с «кровью». В ней еще лежал еще муляж отрезанной ноги. Но потом решили, что это уже слишком.
Все оборудование в помещении расположено таким образом, что не представляет опасности для играющих, отмечает Александр Резник. Перед игрой людей об этом предупреждают. Но они все равно кричат и даже просят остановить игру. Инстинкт самосохранения оказывается сильнее разума.
«У нас были случаи, когда люди просили остановить игру. Когда мы их выводили, спрашивали, почему они прекратили играть: им было больно или страшно? Всегда говорили, что просто сильно испугались», — рассказывает Александр.
Тем не менее опасные игры постепенно набирают популярность. Александр Резник проводит не только две части «Пилы», но и классический квест «Последний из Оушенов», во время которого нужно решать логические задачи. Сейчас готовится еще выход новой забавы — «Петля времени». Но по словам Резника, подобные игры вызывают у публики все меньший интерес.
Большей популярностью экшен-квесты пользуются у людей от 20 до 30 лет. Как правило, это уже работающая молодежь. Ведь игра недешевая: за один сеанс команда платит 80 рублей. А приходят эти люди, как считает Резник, по одной и той же причине — ради эмоций.
«Страшно, не потому что кто-то придет с пилой и будет тебя резать. Игроки во время игры сами себя “накручивают”. Наверное, в Беларуси людям не хватает адреналина. Нет страха по жизни», — считает собеседник.
По мнению психолога Оксаны Бланк, увлечение хоррор-квестами нельзя назвать тревожной тенденцией. Люди и раньше любили экстрим, только формы у него были другие, поясняет она.
«Люди становились альпинистами и прыгали с тарзанок. Сейчас просто стало больше возможностей. Ведь для того, чтобы участвовать в квесте, не надо, например, проходить специальную подготовку», — говорит специалист.
Благосостояние людей растет. У человека, которому нужно меньше думать о хлебе насущном, появляется больше энергии. Вот он и идет на такой шаг.
Иногда востребованность игры объясняется биологией. Чаще на квесты приходит мужчины, отмечает психолог. У сильной половины есть большая необходимость в снятии напряжения, в выходе агрессии.
«По разным причинам в современном обществе к мужчин нередко минимизируется возможность быть успешным. А участвуя в таком квесте он становится героем. Может похвастаться перед кем-то своим результатом», — добавляет Оксана Валерьевна.
Дрель, которая движется на участника игры, остановится на безопасном расстоянии — но он об этом не знает.
Между тем, отмечает специалист, если человек принимает участие в игре единожды — это нормально. Совсем другое дело, когда такое происходит постоянно.
«Тогда можно говорить, что такое желание продиктовано характером. Для человека игра — возможность доминировать над другими в чем-то. Тут присутствует некая демонстративность. Риск бывает разным. Если он неоправданный, то здесь выходят такие черты характера, как тревожность, конфликтность, агрессивность, стремление к острым ощущениям», — поясняет специалист.
Священнослужители в свою очередь считают, что в игре как таковой ничего плохого нет. Но тут главное — не заиграться.
Тот же гроб, говорят собеседники, раньше у некоторых святых даже стоял дома. Он был неким напоминанием о смерти и бренности человеческой жизни. Лечь в него ради забавы, конечно, можно. Но нужно помнить, что игра — это уход от реальности. Важно, чтобы он не стал для человека необратимым.