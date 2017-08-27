Игры по мотивам ужастиков набирают популярность в Минске

Источник: Sputnik.by

Классические квесты, развивающие логику и интеллект, постепенно теряют популярность в Минске. На смену им приходят забавы, во время которых игроки… кричат от ужаса.

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На самом деле участники опасных игр не получают травм и увечий, им даже ничто не угрожает. Но эмоции настолько реальны, что страх буквально парализует.

Погребенный заживо

Год назад российские СМИ сообщили о новом тренде среди молодежи. Парни и девушки готовы платить за возможность «поиграть со смертью» — появляется все больше шокирующих квестов. Например, человека заколачивают в самый настоящий гроб. И он находится в закрытом гробу какое-то время, переживая гамму самых разных эмоций — от страха и паники до успокоения.

В качестве развлечения некоторые москвичи отправляются в «психологические» туры на Белое море и в северные шахтерские городки. Походив по лесам и пообщавшись с местными жителями, они отдыхают душой и телом. И начинают ценить то, что имеют дома.

Впрочем, в крупных городах России в цене другая забава. Речь о экшен- и хоррор-играх, созданных, в частности, и по мотивам фильмов ужасов.

Несколько лет назад подобные игры появились и в Беларуси.

Нервы щекотать начинает уже с порога

Первая экшен-игра появилась в Минске в 2014 году. Соучредитель игры «Пила» Александр Резник рассказывает: в России такая забава существовала уже не один год.

«Белорусы, будучи в России, сыграли в нее. Но игра показалась им слишком простой — для участников были созданы достаточно “тепличные” условия. Девушки проходили задания даже на каблуках», — говорит собеседник.

Вернувшись в Минск, парни доработали сценарий, добавив в него побольше треша. Так была запущена белорусская версия «Пилы». Публика приняла забаву на ура. Спустя некоторое время даже возникла необходимость разработать вторую часть игры.

Ванна с псевдокровью

Сценарий белорусского квеста «Пила» такой. Один из игроков становится пленником, и его закрывают в клетке. Остальные участники должны спасти его, выполнив несколько заданий, которые способны пощекотать нервишки даже самым бесстрашным.

В рамках одного из них, например, предлагается засунуть голову в специальную камеру, в которой написан шифр. Но рассмотреть его не просто — прямо на вас движется работающая дрель.

Да и обстановка в помещении, где проходит игра, мягко говоря, пугающая. В зале стоит полумрак. Время от времени гаснет свет и раздается звук работающей электропилы. Остроты ощущениям добавляет стоящая в углу комнаты ванна с «кровью». В ней еще лежал еще муляж отрезанной ноги. Но потом решили, что это уже слишком.

Не хватает эмоций

Все оборудование в помещении расположено таким образом, что не представляет опасности для играющих, отмечает Александр Резник. Перед игрой людей об этом предупреждают. Но они все равно кричат и даже просят остановить игру. Инстинкт самосохранения оказывается сильнее разума.

«У нас были случаи, когда люди просили остановить игру. Когда мы их выводили, спрашивали, почему они прекратили играть: им было больно или страшно? Всегда говорили, что просто сильно испугались», — рассказывает Александр.

Тем не менее опасные игры постепенно набирают популярность. Александр Резник проводит не только две части «Пилы», но и классический квест «Последний из Оушенов», во время которого нужно решать логические задачи. Сейчас готовится еще выход новой забавы — «Петля времени». Но по словам Резника, подобные игры вызывают у публики все меньший интерес.

Большей популярностью экшен-квесты пользуются у людей от 20 до 30 лет. Как правило, это уже работающая молодежь. Ведь игра недешевая: за один сеанс команда платит 80 рублей. А приходят эти люди, как считает Резник, по одной и той же причине — ради эмоций.

«Страшно, не потому что кто-то придет с пилой и будет тебя резать. Игроки во время игры сами себя “накручивают”. Наверное, в Беларуси людям не хватает адреналина. Нет страха по жизни», — считает собеседник.

Главное — не заиграться

По мнению психолога Оксаны Бланк, увлечение хоррор-квестами нельзя назвать тревожной тенденцией. Люди и раньше любили экстрим, только формы у него были другие, поясняет она.

«Люди становились альпинистами и прыгали с тарзанок. Сейчас просто стало больше возможностей. Ведь для того, чтобы участвовать в квесте, не надо, например, проходить специальную подготовку», — говорит специалист.

Благосостояние людей растет. У человека, которому нужно меньше думать о хлебе насущном, появляется больше энергии. Вот он и идет на такой шаг.

Иногда востребованность игры объясняется биологией. Чаще на квесты приходит мужчины, отмечает психолог. У сильной половины есть большая необходимость в снятии напряжения, в выходе агрессии.

«По разным причинам в современном обществе к мужчин нередко минимизируется возможность быть успешным. А участвуя в таком квесте он становится героем. Может похвастаться перед кем-то своим результатом», — добавляет Оксана Валерьевна.

Дрель, которая движется на участника игры, остановится на безопасном расстоянии — но он об этом не знает.

Между тем, отмечает специалист, если человек принимает участие в игре единожды — это нормально. Совсем другое дело, когда такое происходит постоянно.

«Тогда можно говорить, что такое желание продиктовано характером. Для человека игра — возможность доминировать над другими в чем-то. Тут присутствует некая демонстративность. Риск бывает разным. Если он неоправданный, то здесь выходят такие черты характера, как тревожность, конфликтность, агрессивность, стремление к острым ощущениям», — поясняет специалист.

Священнослужители в свою очередь считают, что в игре как таковой ничего плохого нет. Но тут главное — не заиграться.