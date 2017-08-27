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11:00 (мск), источник: Sputnik.md

Самый точный прогноз погоды в Молдове на 28 и 29 августа

Только на Sputnik Молдова читайте самый точный прогноз погоды, народные приметы, а также традиции и обычаи.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 83% 766 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2017

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, в воскресенье, 27 августа, на всей территории республики установится жаркая погода без осадков. В стране продолжают действовать «желтый код» гидрологической опасности в связи с низкой водностью.

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Максимальная температура воздуха в субботу в республике достигнет +32..+35 градусов по Цельсию.

Максимальная температура воздуха в субботу в республике достигнет +32..+33 градуса,

Максимальная температура воздуха в субботу в республике достигнет +32..+18.

Максимальная температура воздуха в субботу в республике достигнет +32..+19 — ночью.

Максимальная температура воздуха в субботу в республике достигнет +32..+

Максимальная температура воздуха в субботу в республике достигнет +32..+20 в ночные часы.

Атмосферное давление в пределах нормы. Ветер северо-западный до 1−6 метров в секунду.

В понедельник, 28 августа, погода изменится.

Максимальная температура воздуха в субботу в республике достигнет +32..+29 на севере и +27…+31 — в остальных районах страны. Синоптики прогнозируют кратковременные грозовые дожди по всей Молдове. Во вторник, 29 августа, станет еще прохладнее.

Максимальная температура воздуха в субботу в республике достигнет +32..+24 градусов. В некоторых районах страны ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Традиции.

В этот день почитают память святого пророка Михея, который, согласно заверениям ученых, жил в VIII веке до нашей эры на территории Иудеи. Считается, что Михей стал автором пророческой книги и основоположником тенденции упрощать иудаизм и его суть. Главную задачу для верующего Михей видел в смирении, послушании и совершении добрых поступков. К слову, именно Михей одним из первых стал говорить о приходе Иисуса Христа на землю.

На Михея по обыкновению чествовали каменщиков — строителей храмов, крепостей, княжеских и царских хором; помощников всех, кто хочет обзавестись жильем.

После Михея завершается Успенский пост и начинается осенний мясоед. В эту пору играют заранее сговоренные свадьбы. Так что Михеев день — последняя возможность посвататься к понравившейся девушке.

Народные приметы на 27 августа Если дует сильный ветер — жди дождливый сентябрь. Ветра 27 августа нет, либо он дует не слишком сильно — в сентябре практически не будет осадков. Журавли 27 августа улетают в теплые края — примета к тому, что в середине октября месяца уже ударят морозы. Если же журавли пока не собираются на Юг, то зима, по приметам, наступит не слишком скоро.

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