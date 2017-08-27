Орбиту МКС «подняли» на 600 метров
Операция проводилась с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-06».
Операция проводилась с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-06».
ТАСС, 27 августа. Специалисты российского Центра управления полетами провели маневр по увеличению средней высоты орбиты полета Международной космической станции (МКС), сообщили в воскресенье ТАСС в ЦУПе.
«Операция проводилась с помощью двигателей грузового корабля “Прогресс МС-06”. Двигатели корабля были включены в расчетное время и проработали 177 секунд (около трех минут)», — сказали в Центре.
В результате маневра средняя высота орбиты полета МКС была увеличена на 600 метров — до 404,2 км.
Ранее коррекция орбиты станции планировалась на 25 августа, однако была перенесена на 27 августа в связи с более оптимальными баллистическими расчетами проведения маневра.