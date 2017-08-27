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09:48 (мск), источник: AmurMedia.ru

Завершается реконструкция драмтеатра в Комсомольске-на-Амуре

Сейчас идет заключительный этап реконструкции.

Хабаровск, 27 августа, AmurMedia.

На 90% выполнена реконструкция драматического театра в Комсомольске-на-Амуре. Завершение работ стало возможным благодаря выделению средств из резервного фонда правительства РФ, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Минкультуры РФ.

Как сообщает пресс-служба министерства, соответствующее решение было принято ранее на заседании кабинета министров. Из фонда на завершение работ регион получит 172,6 млн. рублей, а общая сметная стоимость объекта составляет 411,9 млн. рублей.

Выделение средств связано с тем, что финансирование реконструкции театра не было включено в проект бюджета на 2017−2019 гг. из-за сокращения общего объема средств по ФЦП «Культура России» на строительство (реконструкцию) региональных объектов.

«Реконструкция театра в Комсомольске-на-Амуре — яркий пример развития социально-значимых объектов в регионах, что несомненно, являются для нас одним из приоритетных направлений деятельности, — отметил заместитель министра культуры РФ Олег Рыжков. — Работы идут строго по графику и будут, как и предполагалось, завершены в рекордно короткие сроки: фактически строители уложились за год».

Замглавы федерального ведомства также выразил уверенность, что театр станет одной из лучших сценических площадок Хабаровского края.

Для публики он будет открыт уже в конце октября. А началась реконструкция театра в октябре 2016 года.

Комсомольский-на-Амуре театр драмы — один из старейших в крае, основан в 1933 году, а открылся постановкой по роману Фурманова «Чапаев».

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