Жители Сормова жалуются на невыносимый запах от крематория
После того, как крематорий заработал на полную мощность, на близлежащей местности стало невозможно дышать.
После того, как крематорий заработал на полную мощность, на близлежащей местности стало невозможно дышать.
Жители Сормовского района Нижнего Новгорода жалуются на невыносимый запах от открывшегося крематория. Об этом сообщает круглосуточная экологическая диспетчерская служба министерства экологии Нижегородской области.
Заявка на «зеленый телефон» поступила 25 августа. В сообщении отмечается, что крематорий по адресу Нижний Новгород, улица Зайцева, 27 начал работать на полную мощность с 18 августа. До этого жители уже ощущали слабый запах, а «с прошлой пятницы стало невозможно дышать», — говорится в сообщении.
Крематорий в Нижнем Новгороде открылся 12 июля 2017 года. Он расположен на Новосормовском кладбище.