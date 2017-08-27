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11:10 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани откроется новый подростковый клуб

Осенью в Казани на улице 2-я Газовая откроется новый подростковый клуб имени Мусы Джалиля, который сможет принимать около 400 детей в неделю. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что часть ремонтных работ стартовала уже зимой.

 — Самая грязная работа уже выполнена. Были снесены существующие перегородки, частично установлены новые, поставлены пластиковые окна. Сейчас ведется внутренняя отделка помещений, — сказал председатель Комитета по делам детей и молодежи Исполкома Айрат Фаизов.

Сообщается, что параллельно с ремонтом помещений ведется благоустройство прилегающей территории.

 — Рядом со зданием есть свободное место, по размерам подходящее для обустройства спортивной площадки, — говорится в сообщении.

Так, по итогам совещания мэр Казани Ильсур Метшин поручил построить на территории клуба спортивную площадку и открыть ее летом следующего года.

Напомним, в Казани капитальный ремонт подростковых клубов в рамках республиканской программы ведется третий год. В городе уже отремонтированы 9 клубов. В прошлом году открылись «Яшьлек» на улице Годовикова, «Иволга» на улице Р. Зорге и клуб «Лимонад» на улице Латышских стрелков. В 2017 году в Казани по программе запланирован ремонт в 8 подростковых клубах во всех районах города.

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