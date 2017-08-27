В Казани откроется новый подростковый клуб

— Самая грязная работа уже выполнена. Были снесены существующие перегородки, частично установлены новые, поставлены пластиковые окна. Сейчас ведется внутренняя отделка помещений, — сказал председатель Комитета по делам детей и молодежи Исполкома Айрат Фаизов.

— Рядом со зданием есть свободное место, по размерам подходящее для обустройства спортивной площадки, — говорится в сообщении.

Так, по итогам совещания мэр Казани Ильсур Метшин поручил построить на территории клуба спортивную площадку и открыть ее летом следующего года.

Напомним, в Казани капитальный ремонт подростковых клубов в рамках республиканской программы ведется третий год. В городе уже отремонтированы 9 клубов. В прошлом году открылись «Яшьлек» на улице Годовикова, «Иволга» на улице Р. Зорге и клуб «Лимонад» на улице Латышских стрелков. В 2017 году в Казани по программе запланирован ремонт в 8 подростковых клубах во всех районах города.