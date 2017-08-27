Аким Атырауской области возмущён качеством горячего питания в школах

Источник: Informburo.kz

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев признался, что его ребёнок весь прошлый год питался в школе хлебом. Об этом он заявил во время августовской конференции педагогов, сообщает местная газета «Ақ жайық».

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В этом году на горячее питание учеников начальной школы из бюджета выделено 2,3 млрд тенге. Однако, по отзывам родителей, зачастую качество оставляет желать лучшего.

Аким Атырауской области надеется, что ситуация улучшится, так как теперь качество горячего питания в школах проверяют члены попечительского совета.

«Предприниматели, вовлечённые в этот бизнес, тоже должны относиться добросовестно и выполнять требования. Рассчитывать на добросовестность бизнеса без контроля наивно. Мы видим время от времени ролики в соцсетях, где доблестные сотрудники школьных столовых вывозят на ГАЗелях продукты. Мой ребёнок тоже школьник, каждый день на вопрос о том, что он ел сегодня, он весь учебный год отвечал: «хлеб», — рассказал Нурлан Ногаев.

Глава региона с облегчением вздохнул, когда узнал, что в новом учебном году конкурс по госзакупкам на организацию питания в той школе выиграл новый поставщик.

«Так что надежда остаётся. Но хотелось бы, чтобы в попечительские советы, полномочные проверять столовые, предложили войти и желающим родителям. Лично я войду в такой совет с удовольствием», — заявил он.