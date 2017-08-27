Синоптики рассказали «РГ» о погоде на 1 сентября

По ее словам, в начале недели погоду в центре России будет определять холодный антициклон. Ночные температуры будут колебаться в пределах 5−10 градусов, дневные — 12−18. При этом будет дуть северный ветер и каждый день приниматься дождь.

«В ночь на 1 сентября в Москве и Подмосковье ожидается не выше 10 градусов тепла. Утро тоже будет довольно прохладное, а вот во второй половине дня температура повысится до 22 градусов, так что первый осенний день обещает быть довольно теплым. Правда, не исключены дожди», — пояснила Паршина.