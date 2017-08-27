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09:46 (мск), источник: Российская газета

Синоптики рассказали «РГ» о погоде на 1 сентября

После довольно прохладного начала следующей недели к ее концу в центральном регионе установится комфортная теплая погода. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

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Источник: Reuters

По ее словам, в начале недели погоду в центре России будет определять холодный антициклон. Ночные температуры будут колебаться в пределах 5−10 градусов, дневные — 12−18. При этом будет дуть северный ветер и каждый день приниматься дождь.

Но с 31 августа ожидается потепление.

«В ночь на 1 сентября в Москве и Подмосковье ожидается не выше 10 градусов тепла. Утро тоже будет довольно прохладное, а вот во второй половине дня температура повысится до 22 градусов, так что первый осенний день обещает быть довольно теплым. Правда, не исключены дожди», — пояснила Паршина.

Такая же погода ожидает центр России и в первые осенние выходные.

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