Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пенсионный фонд ответил Пугачевой
Врачи рассказали, как избежать заражения вирусом Коксаки
Эксперт о планах США: простым россиянам пора увидеть очевидное
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ поведали, почему украинцы возмущены парадом в Киеве
РФ уводит "республику нефти" из-под носа США – СМИ
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Порошенко о гибели 10 тысяч в Донбассе: Не простим
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
10:02 (мск), источник: РИА Новости

Площадки форума «Армия-2017» во Владивостоке посетили до 30 тысяч человек

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Порядка 30 тысяч человек стали посетителями площадок военно-технического форума «Армия-2017» во Владивостоке, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан первого ранга Владимир Матвеев.

Источник: РИА Новости

Как рассказал Матвеев, во Владивостоке состоялась торжественная церемония закрытия форума. В ходе церемонии замкомандующего ВВО генерал-лейтенант Сергей Соломатин и начальник штаба ТОФ контр-адмирал Игорь Осипов наградили представителей промышленности, ВВО, морской авиации и флота.

«Впервые в рамках форума для посещения жителями и гостями приморской столицы был открыт новейший корвет проекта 20380 “Совершенный”, который только 20 августа был введен в состав ВМФ РФ. За время работы форума площадки на аэродроме Центральная Угловая, 33-й причал и филиал парка “Патриот” на о. Русский посетили около 30 тысяч человек», — сказал Матвеев.

Также в рамках форума прошло шесть круглых столов. На площадках форума были развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту в ВС РФ, где можно было получить консультацию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 На Кубани автобус рухнул в море
Украина достанется не победителю, а проигравшему. Мнение
Нетаньяху рассказал о причинах «срочной» встречи с Путиным
Мэйуэзер победил Макгрегора
Венесуэла провела военные учения после угроз со стороны США
Российские туристы стали тратить больше денег в Турции
Волкер заявил о неготовности Украины к вступлению в НАТО
Трасса из Баку в РФ перекрыта после взрыва на оружейном складе
В Техасе из-за урагана «Харви» погибли три человека
Спорт
«Локомотив» догнал «Зенит» в таблице чемпионата России Московский «Локомотив» нанес поражение екатеринбургскому «Уралу»
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Петербург застраивают квартирами-студиями
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Сбербанк резко снизил ставки рефинансирования ипотеки
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь