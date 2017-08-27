Площадки форума «Армия-2017» во Владивостоке посетили до 30 тысяч человек
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Порядка 30 тысяч человек стали посетителями площадок
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Порядка 30 тысяч человек стали посетителями площадок
Как рассказал Матвеев, во Владивостоке состоялась торжественная церемония закрытия форума. В ходе церемонии замкомандующего ВВО
«Впервые в рамках форума для посещения жителями и гостями приморской столицы был открыт новейший корвет проекта 20380 “Совершенный”, который только 20 августа был введен в состав ВМФ РФ. За время работы форума площадки на аэродроме Центральная Угловая, 33-й причал и филиал парка “Патриот” на о. Русский посетили около 30 тысяч человек», — сказал Матвеев.
Также в рамках форума прошло шесть круглых столов. На площадках форума были развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту в ВС РФ, где можно было получить консультацию.