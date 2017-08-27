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09:53 (мск), источник: VN.ru

Бесплатный вход и новый фонтан: Новосибирск отмечает 70-летие зоопарка

Сегодня, 27 августа, Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило празднует свой 70-летие. В этот день, с 11−00 до 13−00, администрация подарила всем детям возможность бесплатно прийти в зоопарк и принять участие в праздничных мероприятиях.

Сегодня новосибирцы отмечают 70-летие Новосибирского зоопарка. С утра первых посетителей ждал сюрприз — на территории зоопарка около орнитологического комплекса открылся новый современный фонтан. «Буйство красок цветов объединены в наших фонтанах, — говорит начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова. — Сегодня, с 11 до 13 часов мы подарили всем детям возможность бесплатно прийти в зоопарк и принять участие в праздничных мероприятиях».

К своему 70-летию Новосибирский зоопарк выпустил много сувениров. Они сохранят воспоминания об этой дате и о том, что происходило в зоопарке в юбилейный год. Прежде всего это специальный логотип, разработанный к 70-летию. Это цифра 70 на фоне слов «ZOO NSK» (международное название, под которым зоопарк знают во всем мире). Большим тиражом выпущены календари с юбилейной символикой, брелоки, школьные линейки, подставки под чашки. Для оформления сувенирной продукции были использованы лучшие фотографии, на которых запечатлены животные зоопарка.

Сегодня множество сувениров можно выиграть. «Наши викторины, конкурсы — участвуйте в них и получайте эти оригинальные призы, — говорит Евгения Пирожкова. —  Призов и подарков там будет много».

Также к 70-летию Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило вышла в свет книга, посвященная истории зоологического парка и его уникальной коллекции. Первый тираж книги был напечатан к большой международной конференции, которая проходила в Новосибирске в начале августа. Сейчас готовится следующий тираж. «У нас еще один проект, посвященный истории. Новосибирский зоопарк заканчивает работу по созданию своего музея. В ближайшее время мы откроем его для своих гостей», — подытожила представитель администрации зоопарка.

Ожидается, что сегодня зоопарк посетят около 20 тысяч гостей. Праздничные мероприятия пройдут до 18.00. Кроме возможности полюбоваться животными, посетителей ждут фокусники, трансформеры, ходулисты, выступления музыкальных коллективов и конкурсы для самых маленьких.

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