В Воронеже реконструируют автодорогу через М4 «Дон» в Железнодорожном районе
Мэрия Воронежа поручила разработать проект реконструкции автодороги от улиц
Мэрия Воронежа поручила разработать проект реконструкции автодороги от улиц
Согласно техзаданию, на разработку документации выделено 8 месяцев. За этот срок проведут сбор исходных данных, подготовят материалы для обоснования планировки и согласуют документацию в управлении главного архитектора.
Участок автодороги расположен пределах приаэродромной территории. В связи с этим администрация поручила при планировке соблюсти требования, установленные воздушным законодательством РФ.