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16:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже реконструируют автодорогу через М4 «Дон» в Железнодорожном районе

Мэрия Воронежа поручила разработать проект реконструкции автодороги от улиц Урывского-Тверская, от путепровода через автодорогу М4 «Дон», до улицы Остужева, следует из опубликованного на сайте администрации постановления в пятницу, 18 августа. Протяженность участка составляет 3,8 км.

Источник: РИА "Воронеж"

Согласно техзаданию, на разработку документации выделено 8 месяцев. За этот срок проведут сбор исходных данных, подготовят материалы для обоснования планировки и согласуют документацию в управлении главного архитектора.

Участок автодороги расположен пределах приаэродромной территории. В связи с этим администрация поручила при планировке соблюсти требования, установленные воздушным законодательством РФ.

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