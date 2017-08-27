Николай Басков, Дмитрий Маликов и Полина Гагарина выступят сегодня в центре

Источник: Publika.md

Начались праздничные мероприятия с возложения цветов у памятника Штефана чел Маре и мемориального комплекса «Вечность».

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Программа продолжается на площади Великого национального собрания. На главной площади страны в эти минуты начинается грандиозный парад народного костюма и парад духовых оркестров.

Зрители смогут послушать молдавскую народную музыку и наблюдать за молдавскими танцорами. На сцене в центре столицы выступят многочисленные фольклорные ансамбли и танцевальные коллективы со всей страны.

Среди них знаменитые ансамбли «Жок», «Мэрцишор». Будут играть известные оркестры народной музыки. В то же время, народные умельцы выставят своё творчество в рамках специализированной ярмарки. Кульминацией праздника станет грандиозный концерт молдавских и иностранных исполнителей, среди которых Смайли и группа «Holograf» из Румынии.