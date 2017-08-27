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17:18 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Тепло вернется в Иркутск на следующей неделе

Воздух прогреется до +24 °C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 65% 767 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: IrkutskMedia.ru

Ясная погода установится в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от +14 до +24 °C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 28 августа, будет ясно. Температура воздуха составит +14 °C. Ветер юго-восточный, 2 м/с.

Во вторник, 29 августа, ожидается ясная погода. Столбик термометра покажет +18 °C. Ветер юго-восточный, 3 м/с.

В среду, 30 августа, ясно. Температура воздуха будет около +21 °C. Ветер юго-восточный, 4 м/с.

В четверг, 31 августа, будет ясно. Столбик термометра установится на отметке +24 °C. Ветер юго-восточный, 2 м/с.

В пятницу, 1 сентября, прогнозируют облачную погоду и дожди. За окном будет +18 °C. Ветер северо-западный, 4 м/с.

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