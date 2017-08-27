Тепло вернется в Иркутск на следующей неделе
Воздух прогреется до +24 °C.
Воздух прогреется до +24 °C.
Ясная погода установится в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от +14 до +24 °C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 28 августа, будет ясно. Температура воздуха составит +14 °C. Ветер
Во вторник, 29 августа, ожидается ясная погода. Столбик термометра покажет +18 °C. Ветер
В среду, 30 августа, ясно. Температура воздуха будет около +21 °C. Ветер
В четверг, 31 августа, будет ясно. Столбик термометра установится на отметке +24 °C. Ветер
В пятницу, 1 сентября, прогнозируют облачную погоду и дожди. За окном будет +18 °C. Ветер