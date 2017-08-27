Первые лица Молдовы поклонились Штефану
Первые лица молдавского государства возложили цветы к памятнику Штефана чел Маре по случаю 26-й годовщины независимости страны.
Первые лица молдавского государства возложили цветы к памятнику Штефана чел Маре по случаю 26-й годовщины независимости страны.
КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Первые лица Молдовы — президент Игорь Додон,
В праздничной церемонии участвовали также представители дипломатических миссий, аккредитованных в республике.
В Молдове 27 августа отмечается День Независимости. Декларация о независимости Республики Молдова была принята парламентом страны в агусте1991 года на основании решения Великого национального собрания. Декларация провозгласила Молдову суверенным и независимым государством, которое может «свободно, без вмешательства извне решать свое настоящее и будущее в соответствии с идеалами и святыми устремлениями народа в историческом и этническом пространстве его становления».
«За прошедшие 26 лет Республике Молдова пришлось пройти через много испытаний и столкнуться с серьезными вызовами, однако мы доказали, что в состоянии сохранить государственность нашей страны», — написал на своей страничке в социальной сети Facebook глава республики Игорь Додон, который в рамках официальной церемонии возложил также цветы на Мемориале воинской славы «Вечность» в Кишиневе.
Штефан чел Маре (Стефан Великий, ил Штефан III, годы правления 1457−1504) известен тем, что проявил себя, прежде всего, как последовательный проводник идеи усиления централизованной власти Молдавского государства. Укрепление господарской власти было гарантией независимости страны, сохранения ее территориальной целостности, ее утверждения в европейском контексте.