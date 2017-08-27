Первые лица Молдовы поклонились Штефану

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Первые лица Молдовы — президент Игорь Додон, премьер-министр Павел Филип и спикер парламента Андриан Канду, — возложили в воскресенье цветы к памятнику молдавскому господарю Штефану чел Маре по случаю 26-й годовщины независимости страны.

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В праздничной церемонии участвовали также представители дипломатических миссий, аккредитованных в республике.

В Молдове 27 августа отмечается День Независимости. Декларация о независимости Республики Молдова была принята парламентом страны в агусте1991 года на основании решения Великого национального собрания. Декларация провозгласила Молдову суверенным и независимым государством, которое может «свободно, без вмешательства извне решать свое настоящее и будущее в соответствии с идеалами и святыми устремлениями народа в историческом и этническом пространстве его становления».

«За прошедшие 26 лет Республике Молдова пришлось пройти через много испытаний и столкнуться с серьезными вызовами, однако мы доказали, что в состоянии сохранить государственность нашей страны», — написал на своей страничке в социальной сети Facebook глава республики Игорь Додон, который в рамках официальной церемонии возложил также цветы на Мемориале воинской славы «Вечность» в Кишиневе.