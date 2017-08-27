Муниципальные власти не успели завершить ремонт центральной улицы в срок

Мэрия уверяла, что ремонт закончат 25 августа, но замостили еще не все тротуары, а дорожную разметку нанесли лишь на некоторых участках улицы.

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Дорожную разметку в периметре улиц Бэнулеску-Бодони и Лазо наносили прошлой ночью.

«Каждую ночь работаем, но не успеваем. Еще одна ночь осталась».

Водители говорят, что нужно было ремонт начинать раньше.

«Было бы неплохо, чтобы они поскорее все завершили. Приближается зима и все опять оставят на следующий год».

По словам исполняющего обязанности главы управления транспорта, после Дня независимости продолжат мостить тротуары.

«Не успели все сделать, но после празднования Дня независимости подрядчик продолжит работы в том же темпе. На проспекте Штефана чел Маре осталось уложить около 5−6 тысяч квадратных метров плитки», — cказал и.о. главы столичного управления транспорта Олег Поятэ.

Жители столицы не удивлены тем, что муниципальные власти в сроки не уложились.

«Неприятно здесь ходить, потому что везде песок. Да и беспорядок раздражает».