Кратковременные дожди и грозы прогнозируются 28 августа в Беларуси

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 28 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно, с прояснениями. Ночью на большей части территории страны прогнозируются дожди, в центральных и восточных районах — сильные дожди и грозы. Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северный, порывистый, ночью при грозах местами шквалистый с усилением ветра до 15−20 м/с.