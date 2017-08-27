Кратковременные дожди и грозы прогнозируются 28 августа в Беларуси
Будет облачно, с прояснениями. Ночью на большей части территории страны прогнозируются дожди, в центральных и восточных районах — сильные дожди и грозы.
Будет облачно, с прояснениями. Ночью на большей части территории страны прогнозируются дожди, в центральных и восточных районах — сильные дожди и грозы.
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 28 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно, с прояснениями. Ночью на большей части территории страны прогнозируются дожди, в центральных и восточных районах — сильные дожди и грозы. Днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер
Температура воздуха ночью составит 8−14 градусов тепла, по