Первые дни рабочей недели будут солнечными
По информации Гидрометцентра, в ближайшие дни в Челябинске ожидается малооблачная погода без осадков, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
По информации Гидрометцентра, в ближайшие дни в Челябинске ожидается малооблачная погода без осадков, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В понедельник, 28 августа, в Челябинске днем 22−23 градуса, ясно, умеренный ветер, дующий с запада, порывы до 11 метров в секунду. В ночь с понедельника на вторник похолодает до плюс 10 градусов.
Максимальную температуру синоптики прогнозируют в среду, 30 августа: в областном центре воздух прогреется до плюс 28 градусов.
К концу рабочей недели южный ветер сменится на