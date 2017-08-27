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12:50 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Первые дни рабочей недели будут солнечными

По информации Гидрометцентра, в ближайшие дни в Челябинске ожидается малооблачная погода без осадков, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

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Источник: AP 2017

В понедельник, 28 августа, в Челябинске днем 22−23 градуса, ясно, умеренный ветер, дующий с запада, порывы до 11 метров в секунду. В ночь с понедельника на вторник похолодает до плюс 10 градусов.

Максимальную температуру синоптики прогнозируют в среду, 30 августа: в областном центре воздух прогреется до плюс 28 градусов.

К концу рабочей недели южный ветер сменится на северо-западный, возможны дожди, ливни, и в пятницу столбик термометра уже не поднимется выше 19 градусов.

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