Рассказ о последних днях жизни Ислама Каримова опубликовала его дочь

Источник: Tengrinews

Историю она выложила на своей странице в Facebook.

«Рассказать то, что считаю очень личным, я решила именно сегодня, в день, когда год назад началась череда событий, коснувшаяся всех жителей Узбекистана. Я решила поведать людям о последних днях жизни моего отца, Первого Президента Узбекистана, глазами очевидца. Эту подробную запись сделал человек, близкий мне более 20 лет, понимавший в тот момент, когда я была полностью погружена в свое горе, то, что эта память, записанная тогда, будет очень важна для нас сейчас», — написала Лола Каримова, приведя текст рассказа.

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«При жизни Президента мне никогда не доводилось встречаться с ним. Будучи студенткой, я его видела пару раз, в середине 90-х, издалека на открытиях спортивных соревнований. Но по воле Бога, мне было суждено быть рядом с ним в последние часы его жизни. Вплоть до вечера 31 августа еще теплилась надежда на то, что можно будет сохранить ему жизнь. Когда стало ясно, что надежды нет, утром 1 сентября я вылетела в Ташкент, чтобы быть рядом и поддержать мою близкую подругу в эти нелегкие дни. Все произошедшее глубоко потрясло меня, и, можно сказать, что я уехала из Парижа одним человеком, и вернулась туда совсем другим.

Я приехала в Ташкент в четверг, 1 сентября, вечером. И в пятницу утром, 2 сентября, поехала в больницу, где на протяжении предшествовавших нескольких дней рядом с ним постоянно были его супруга, дочь Лола и старшая дочь Лолы — Марьям. В 9 утра 2 сентября в узбекских СМИ передали, что состояние Президента критическое. (Хотела бы сказать здесь, что семья Президента настояла на том, чтобы народ держали в курсе, и именно по просьбе его семьи было опубликовано медицинское заключение о причинах смерти).

Лола позвонила мне примерно в 8 утра 2 сентября и сообщила, что наблюдается резкое ухудшение в самочувствии, и, возможно, осталось 2−3 часа… Когда я приехала в больницу, у него была высокая температура. Срочно попросили вызвать духовенство, чтобы читали «Есин». Вскоре приехал Анвар кори с несколькими кори из мечети «Минор». Я не знаю, совпадение ли это, но как только начали читать суру «Есин», температура спала на 36,5. И по всему отделению на протяжении последующих 12 часов беспрерывно и неописуемо красиво звучали суры Корана. Он прожил еще 12 часов. Я находилась в палате, где был Президент в последние часы его жизни. Лола, Татьяна Акбаровна, Марьям и я сидели рядом с ним и читали символ веры, салаваты и молитвы зикр. В смежной комнате сидели Қорилар (духовенство, они через большое окно могли видеть Президента) и громко и очень красиво читали суры из Корана.

Лола не отходя стояла рядом с отцом и постоянно смачивала его губы. Члены семьи со слезами на глазах просили рози-ризолик (не знаю, как перевести это слово на русский). Почти все плакали, включая и Қорилар, чей голос временами ломался рыданием при чтении Корана. Мне казалось, что душа его чувствует все. У него было сосредоточенное лицо, и мне казалось, что он внимательно слушает Коран, и чувствовал каждый раз, когда к нему приближалась дочь и разговаривала с ним.

Несмотря на всю тяжесть ситуации, как только стало ясно, что надежды нет, было необходимо планировать церемонию похорон. Вы сами понимаете, что в Узбекистане не было прецедента. Процесс похорон был разработан семьей Президента: как понесут, куда, Регистан, Тиллакори. Лола с самого начала сказала, что все будет в строгом соответствии с мусульманскими канонами и, по завещанию отца, его вынесут из дома его матери и похоронят в родном Самарканде. Оказывается, несколько лет назад, когда Президент посещал Самарканд с супругой, он показал это место рядом с мечетью Хазрат Хизр и попросил, чтобы в случае его смерти его похоронили именно там. Его семья сделала все, чтобы все было в соответствии с обрядами Ислама, и по каждому вопросу советовалась с Анваром кори. По мусульманским законам женщины не участвуют в жаназе. (…).

Ближе к 21.00 часам вечера Аллах взял его душу. (…) Ближе к 12 часам ночи я уехала из больницы домой. Утром мы должны были ехать в Самарканд. Я не была в числе сопровождающих официальный кортеж и выехала в аэропорт пораньше, часов в 5, чтобы в самолете уже ждать, когда приедет траурная процессия. И уже в это время улицы Ташкента были заполнены людьми, многие плакали. В Самарканд мы прибыли около 8 часов и на машинах отправились к дому, в котором вырос Президент.

Было очень волнительно видеть нескончаемый ряд людей: женщин в белоснежных платках и светлых платьях (согласно обычаю, в Самарканде женщины покрывают голову белыми платками в знак траура), мужчин в тюбетейках, аккуратно одетых в знак уважения к любимому сыну своего города. Очень многие самаркандцы плакали, прощаясь с ним как с родным сыном, который по истечении более 60 лет навсегда вернулся в свои родные места. В небольшом доме с маленьким двориком, который находится рядом с Регистаном, и где прошло детство Президента, было совершено омовение. Затем пешком из дома мы направились в сторону Регистана. Повсюду было море народу, над городом стоял людской гул, смешанный с женским плачем. Это были тяжелые минуты. Лола с мамой шли за носилками, и мы шли на небольшом расстоянии за ними.

Все время пока несли носилки, мужчины пытались прикоснуться к нему, поднять его по очереди. Я видела, как искренне скорбили люди, и, несмотря на суматоху от того, что все хотели нести носилки с телом, все было как-то светло и по-хорошему. (…).

После того, как Первого Президента Узбекистана похоронили согласно его воле рядом с мечетью Хазрат Хизр, траурная церемония продолжилась в здании форумов Самарканда, где присутствовали члены Правительства Узбекистана, главы зарубежных стран, дипломатический корпус. Позже, в этот же день, Лола, Татьяна Акбаровна и еще несколько нас женщин поехали на могилу к Президенту. Там читали Коран. Это место, где находится могила, расположена на возвышенности. Оттуда, как на ладони, открывается панорама древнего Самарканда. По рассказам семьи Президента, он играл там будучи ребенком, бегал с мальчишками по развалинам своего любимого древнего города. Знал ли он тогда, какую невероятную жизнь ему предстоит прожить? Знал ли он, что его душа навсегда обретет здесь покой", — привела текст рассказа дочь первого президента Узбекистана.