Рассказ о последних днях жизни Ислама Каримова опубликовала его дочь
Дочь Ислама Каримова Лола
Дочь Ислама Каримова Лола
Историю она выложила на своей странице в Facebook.
«Рассказать то, что считаю очень личным, я решила именно сегодня, в день, когда год назад началась череда событий, коснувшаяся всех жителей Узбекистана. Я решила поведать людям о последних днях жизни моего отца, Первого Президента Узбекистана, глазами очевидца. Эту подробную запись сделал человек, близкий мне более 20 лет, понимавший в тот момент, когда я была полностью погружена в свое горе, то, что эта память, записанная тогда, будет очень важна для нас сейчас», — написала Лола Каримова, приведя текст рассказа.
«При жизни Президента мне никогда не доводилось встречаться с ним. Будучи студенткой, я его видела пару раз, в середине 90-х, издалека на открытиях спортивных соревнований. Но по воле Бога, мне было суждено быть рядом с ним в последние часы его жизни. Вплоть до вечера 31 августа еще теплилась надежда на то, что можно будет сохранить ему жизнь. Когда стало ясно, что надежды нет, утром 1 сентября я вылетела в Ташкент, чтобы быть рядом и поддержать мою близкую подругу в эти нелегкие дни. Все произошедшее глубоко потрясло меня, и, можно сказать, что я уехала из Парижа одним человеком, и вернулась туда совсем другим.
Я приехала в Ташкент в четверг, 1 сентября, вечером. И в пятницу утром, 2 сентября, поехала в больницу, где на протяжении предшествовавших нескольких дней рядом с ним постоянно были его супруга, дочь Лола и старшая дочь Лолы — Марьям. В 9 утра 2 сентября в узбекских СМИ передали, что состояние Президента критическое. (Хотела бы сказать здесь, что семья Президента настояла на том, чтобы народ держали в курсе, и именно по просьбе его семьи было опубликовано медицинское заключение о причинах смерти).
Лола позвонила мне примерно в 8 утра 2 сентября и сообщила, что наблюдается резкое ухудшение в самочувствии, и, возможно, осталось 2−3 часа… Когда я приехала в больницу, у него была высокая температура. Срочно попросили вызвать духовенство, чтобы читали «Есин». Вскоре приехал Анвар кори с несколькими кори из мечети «Минор». Я не знаю, совпадение ли это, но как только начали читать суру «Есин», температура спала на 36,5. И по всему отделению на протяжении последующих 12 часов беспрерывно и неописуемо красиво звучали суры Корана. Он прожил еще 12 часов. Я находилась в палате, где был Президент в последние часы его жизни. Лола, Татьяна Акбаровна, Марьям и я сидели рядом с ним и читали символ веры, салаваты и молитвы зикр. В смежной комнате сидели Қорилар (духовенство, они через большое окно могли видеть Президента) и громко и очень красиво читали суры из Корана.
Лола не отходя стояла рядом с отцом и постоянно смачивала его губы. Члены семьи со слезами на глазах просили
Несмотря на всю тяжесть ситуации, как только стало ясно, что надежды нет, было необходимо планировать церемонию похорон. Вы сами понимаете, что в Узбекистане не было прецедента. Процесс похорон был разработан семьей Президента: как понесут, куда, Регистан, Тиллакори. Лола с самого начала сказала, что все будет в строгом соответствии с мусульманскими канонами и, по завещанию отца, его вынесут из дома его матери и похоронят в родном Самарканде. Оказывается, несколько лет назад, когда Президент посещал Самарканд с супругой, он показал это место рядом с мечетью Хазрат Хизр и попросил, чтобы в случае его смерти его похоронили именно там. Его семья сделала все, чтобы все было в соответствии с обрядами Ислама, и по каждому вопросу советовалась с Анваром кори. По мусульманским законам женщины не участвуют в жаназе. (…).
Ближе к 21.00 часам вечера Аллах взял его душу. (…) Ближе к 12 часам ночи я уехала из больницы домой. Утром мы должны были ехать в Самарканд. Я не была в числе сопровождающих официальный кортеж и выехала в аэропорт пораньше, часов в 5, чтобы в самолете уже ждать, когда приедет траурная процессия. И уже в это время улицы Ташкента были заполнены людьми, многие плакали. В Самарканд мы прибыли около 8 часов и на машинах отправились к дому, в котором вырос Президент.
Было очень волнительно видеть нескончаемый ряд людей: женщин в белоснежных платках и светлых платьях (согласно обычаю, в Самарканде женщины покрывают голову белыми платками в знак траура), мужчин в тюбетейках, аккуратно одетых в знак уважения к любимому сыну своего города. Очень многие самаркандцы плакали, прощаясь с ним как с родным сыном, который по истечении более 60 лет навсегда вернулся в свои родные места. В небольшом доме с маленьким двориком, который находится рядом с Регистаном, и где прошло детство Президента, было совершено омовение. Затем пешком из дома мы направились в сторону Регистана. Повсюду было море народу, над городом стоял людской гул, смешанный с женским плачем. Это были тяжелые минуты. Лола с мамой шли за носилками, и мы шли на небольшом расстоянии за ними.
Все время пока несли носилки, мужчины пытались прикоснуться к нему, поднять его по очереди. Я видела, как искренне скорбили люди, и, несмотря на суматоху от того, что все хотели нести носилки с телом, все было
После того, как Первого Президента Узбекистана похоронили согласно его воле рядом с мечетью Хазрат Хизр, траурная церемония продолжилась в здании форумов Самарканда, где присутствовали члены Правительства Узбекистана, главы зарубежных стран, дипломатический корпус. Позже, в этот же день, Лола, Татьяна Акбаровна и еще несколько нас женщин поехали на могилу к Президенту. Там читали Коран. Это место, где находится могила, расположена на возвышенности. Оттуда, как на ладони, открывается панорама древнего Самарканда. По рассказам семьи Президента, он играл там будучи ребенком, бегал с мальчишками по развалинам своего любимого древнего города. Знал ли он тогда, какую невероятную жизнь ему предстоит прожить? Знал ли он, что его душа навсегда обретет здесь покой", — привела текст рассказа дочь первого президента Узбекистана.
В самом конце Лола