В Нижний Новгород могут приехать Сильвестр Сталлоне и Майк Тайсон

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне и известный боксер Майк Тайсон могут приехать в Нижний Новгород в ноябре 2017 года. Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на организатора Владимира Хрюнова.

На встрече с заместителем губернатора Нижегородской области Дмитрием Сватковским Владимир Хрюнов сообщил, что намерен привезти гостей из США в Нижний Новгород на большой вечер бокса, 3 ноября. В главном бою вечера в нижегородском КРК «Нагорный» примет участие чемпион Европы по версии WBO Андрей Сироткин.