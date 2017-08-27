Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кандидат в канцлеры Германии сделал заявление по Крыму
Математический секрет вавилонской глиняной таблички раскрыт
Режиссер Вырыпаев призвал коллег не пожимать Путину руку
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Алфёрова зашла в море без верха от купальника - СМИ
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
В России создают космический истребитель-невидимку МиГ-41 – СМИ
В России создается сверхмалая подлодка с Калибрами
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
13Умерла Вера Глаголева
17:02 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижний Новгород могут приехать Сильвестр Сталлоне и Майк Тайсон

Планируется, что гости приедут на большой вечер бокса.

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне и известный боксер Майк Тайсон могут приехать в Нижний Новгород в ноябре 2017 года. Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на организатора Владимира Хрюнова.

На встрече с заместителем губернатора Нижегородской области Дмитрием Сватковским Владимир Хрюнов сообщил, что намерен привезти гостей из США в Нижний Новгород на большой вечер бокса, 3 ноября. В главном бою вечера в нижегородском КРК «Нагорный» примет участие чемпион Европы по версии WBO Андрей Сироткин.

«Интерес большой уже к самому Андрею. Будут еще участники, будут гости. Например, в ноябре я планирую визит в Россию великого Рокки — Сильвестра Сталлоне и Майка Тайсона. И может быть если Нижнему Новгороду повезет, то кто-то будет здесь», — рассказал легендарный промоутер Владимир Хрюнов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Работа строгого режима. Вместо отдыха детей отправили на рубку борщевика
МО заявило о разгроме самой вооруженной группировки ИГ на Ефрате
Мэйуэзер нокаутом победил Макгрегора
Нетаньяху назвал причины «срочной» встречи с Путиным
Контрразведка Германии заявила о высокой активности спецслужб РФ
Началась установка железнодорожной арки Крымского моста
В Британии узнали, как быстро боевики могут попасть в парламент
Папа Римский призвал к реформе Католической церкви
Спорт
Поставил выскочку на место: Мэйуэзер уничтожил Макгрегора Бой века, не имеющий аналогов в истории, прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе
Авто
Самые интересные внедорожники: фотоотчет С 24 по 27 августа в выставочном центре Крокус Экспо проходит Moscow Off-road Show 2017. Здесь собрана техника, предназначенная как для отдыха на природе, охоты или рыбалки, так и для решения проблем доступа в удаленные места
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
За и против: вагонка в интерьере
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
В Москве участились попытки рейдерского захвата паркингов
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь