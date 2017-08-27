В Нижний Новгород могут приехать Сильвестр Сталлоне и Майк Тайсон
Планируется, что гости приедут на большой вечер бокса.
Планируется, что гости приедут на большой вечер бокса.
Голливудский актер Сильвестр Сталлоне и известный боксер Майк Тайсон могут приехать в Нижний Новгород в ноябре 2017 года. Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на организатора Владимира Хрюнова.
На встрече с заместителем губернатора Нижегородской области Дмитрием Сватковским Владимир Хрюнов сообщил, что намерен привезти гостей из США в Нижний Новгород на большой вечер бокса, 3 ноября. В главном бою вечера в нижегородском КРК «Нагорный» примет участие чемпион Европы по версии WBO Андрей Сироткин.
«Интерес большой уже к самому Андрею. Будут еще участники, будут гости. Например, в ноябре я планирую визит в Россию великого Рокки — Сильвестра Сталлоне и Майка Тайсона. И может быть если Нижнему Новгороду повезет, то