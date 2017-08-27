Умер режиссер «Американской резни бензопилой» Тоуб Хупер
Он также был известным сценаристом и продюсером, специализирующимся в жанре фильмов ужасов.
Он также был известным сценаристом и продюсером, специализирующимся в жанре фильмов ужасов.
Москва. 27 августа. INTERFAX.RU — Режиссер первой части киносерии «Техасская резня бензопилой» Тоуб Хупер ушел из жизни в возрасте 74 лет, сообщило издание Variety.
По его данным, Хупер скончался в Калифорнии накануне. Обстоятельства и причины смерти пока не называются.
Тоуб Хупер также был известным режиссером, сценаристом и продюсером, специализирующимся в жанре фильмов ужасов. Он наиболее известен по фильмам «Полтергейст» и «Техасская резня бензопилой».
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