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13:29 (мск), источник: Интерфакс

Умер режиссер «Американской резни бензопилой» Тоуб Хупер

Он также был известным сценаристом и продюсером, специализирующимся в жанре фильмов ужасов.

Источник: AFP 2017

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU — Режиссер первой части киносерии «Техасская резня бензопилой» Тоуб Хупер ушел из жизни в возрасте 74 лет, сообщило издание Variety.

По его данным, Хупер скончался в Калифорнии накануне. Обстоятельства и причины смерти пока не называются.

Тоуб Хупер также был известным режиссером, сценаристом и продюсером, специализирующимся в жанре фильмов ужасов. Он наиболее известен по фильмам «Полтергейст» и «Техасская резня бензопилой».

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