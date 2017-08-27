Умер режиссер «Американской резни бензопилой» Тоуб Хупер

Источник: AFP 2017

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU — Режиссер первой части киносерии «Техасская резня бензопилой» Тоуб Хупер ушел из жизни в возрасте 74 лет, сообщило издание Variety.

По его данным, Хупер скончался в Калифорнии накануне. Обстоятельства и причины смерти пока не называются.