Казашка завоевала для Беларуси две медали по биатлону

В смешанной эстафете Алимбекова выиграла бронзу, а в спринтерской гонке — серебро. По словам спортсменки, настрой перед спринтом был боевой. Девушка знала, что может завоевать медаль, и выходила на спринт, как на обычную тренировку. Также уроженка Казахстана рассказала, что ей все нравится на чемпионате мира..



Болельщиков очень много и они активно поддерживают всех спортсменов. Чемпионат мира по летнему биатлону проходит в российском городе Чайковский. Динара Талгатовна Алимбекова родилась в городе Абай Карагандинской области в 1996 году. В возрасте трех лет она переехала в Беларусь. Отец девушки — казах, а мама — белоруска..



У нее есть брат Евгений и сестра Ульяна. Биатлоном Динара занимается с 2008 года. В 2015 она завоевала титул чемпионки мира среди юниоров.