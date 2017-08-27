Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кандидат в канцлеры Германии сделал заявление по Крыму
Обнаружена новая опасность антибиотиков
Галкин ответил Пенсионному фонду на предложение для Пугачевой
Как превратить тесную кухню в просторную студию
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
CМИ: Украинцы раскритиковали «парад НАТО» в центре Киева
РФ уводит "республику нефти" из-под носа США – СМИ
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
В России создают космический истребитель-невидимку МиГ-41 – СМИ
В России создается сверхмалая подлодка с Калибрами
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
13Умерла Вера Глаголева
13:08 (мск), источник: 365info.kz

Казашка завоевала для Беларуси две медали по биатлону

Булорусская биатлонистка Динара Алимбекова завоевала одну серебряную и одну бронзовую медали на чемпионате мира. Об этом информирует Белорусская федерация биатлона.

Источник: 365info.kz

В смешанной эстафете Алимбекова выиграла бронзу, а в спринтерской гонке — серебро. По словам спортсменки, настрой перед спринтом был боевой. Девушка знала, что может завоевать медаль, и выходила на спринт, как на обычную тренировку. Также уроженка Казахстана рассказала, что ей все нравится на чемпионате мира..

Болельщиков очень много и они активно поддерживают всех спортсменов. Чемпионат мира по летнему биатлону проходит в российском городе Чайковский. Динара Талгатовна Алимбекова родилась в городе Абай Карагандинской области в 1996 году. В возрасте трех лет она переехала в Беларусь. Отец девушки — казах, а мама — белоруска..

У нее есть брат Евгений и сестра Ульяна. Биатлоном Динара занимается с 2008 года. В 2015 она завоевала титул чемпионки мира среди юниоров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Без паранджи: какими казашки были раньше
Нетаньяху назвал причины «срочной» встречи с Путиным
Мэйуэзер нокаутом победил Макгрегора
Трасса из Баку в РФ перекрыта после взрыва на оружейном складе
СМИ сообщили о возможном уходе Терезы Мэй с поста премьера
Началась установка железнодорожной арки Крымского моста
СМИ: боевики могут попасть парламент Британии за пять минут
Российские туристы стали тратить больше денег в Турции
Спорт
Поставил выскочку на место: Мэйуэзер уничтожил Макгрегора Бой века, не имеющий аналогов в истории, прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
За и против: вагонка в интерьере
Петербург вырвался в лидеры по строительству жилья
Не всех дольщиков признают обманутыми
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь