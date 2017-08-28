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12:36 (мск), источник: Индикатор

Занятие танцами замедлит старение мозга

Ученые из Немецкого центра по изучению нейродегенеративных заболеваний выяснили, что занятие физической активностью, особенно танцами, замедляет старение мозга у пожилых людей. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Human Neuroscience.

Средний возраст участников исследования составил 68 лет. В течение 18 недель добровольцы либо обучались танцам, либо участвовали в тренировках на выносливость и гибкость. В результате у представителей двух групп увеличился объем гиппокампа. Эта область мозга ответственна за ориентацию в пространстве и консолидацию памяти. Уменьшение объема гиппокампа является одним из ранних признаков при болезни Альцгеймера.

Ученые отметили, что о пользе физических упражнений в борьбе с когнитивными проблемами в старости было известно и раньше, однако оставались неясным, какое из упражнений самое эффективное. Чтобы это выяснить, исследователи попросили участников контрольной группы ездить на велосипеде и заниматься скандинавской ходьбой. Участники экспериментальной группы регулярно осваивали что-то новое. Так, испытуемым из экспериментальной группы могли заниматься танцами в различных стилях (джаз, сквэр-данс, латиноамериканские танцы).

В конце исследования у пожилых людей из экспериментальной группы, помимо увеличения объема гиппокампа, наблюдалась дополнительная активность в левой зубчатой извилине и в основании гиппокампа. Более того, участники, занимавшиеся танцами, лучше справились с заданиями на равновесие.

Результаты работы помогают ученым разрабатывать новые программы физической подготовки, которые наиболее эффективно замедляют старение мозга.

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