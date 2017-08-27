В посёлке Шахан, где обрушилась часть многоэтажки, выбрали нового акима
Предшественника нового акима с его коллегами признали виновным в бездействии по службе, в результате чего в многоэтажке взорвался котёл отопления.
Предшественника нового акима с его коллегами признали виновным в бездействии по службе, в результате чего в многоэтажке взорвался котёл отопления.
В посёлке Шахан Карагандинской области выбрали нового акима. Место главы населённого пункта опустело в связи с истечением сроков полномочий Мурата Жакупова. Освободившийся пост по итогам выборов занял Галым Умербеков, прежде возглавлявший Центр занятости Шахтинска, сообщает МИА «Казинформ».
«В выборах участвовали депутаты Шахтинского городского маслихата. Большинством голосов акимом избран 36-летний Галым Алдыбаевич Умирбеков», — отметила
Бывший аким Шахана Мурат Жакупов тоже выдвинул свою кандидатуру. Но даже в случае одобрения кандидатуры депутатами, акиму пришлось бы расстаться со своим постом. Согласно приговору суда, который ещё не вступил в законную силу, ему запрещено занимать должности на госслужбе в течение трёх лет.
Также на должность акима посёлка претендовал его заместитель Акетай Нажмиден, который тоже в списке осуждённых по делу о взрыве котла.
23 августа суд Шахтинска вынес обвинительный приговор группе чиновников по делу о взрыве отопительного котла в посёлке Шахан. Акиму посёлка Шахан Марату Жакупову, его заместителю по коммунальным вопросам Акетаю Нажмидену, специалисту по коммунальным вопросам Марии Жумабековой и сотрудникам городского отдела ЖКХ Алмасу Омарханову и Нуржану Махметову предъявили обвинение по статье 370, ч.4, — «Бездействие по службе, повлёкшее тяжкие последствия».
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