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15:44 (мск), источник: Informburo.kz

В посёлке Шахан, где обрушилась часть многоэтажки, выбрали нового акима

Предшественника нового акима с его коллегами признали виновным в бездействии по службе, в результате чего в многоэтажке взорвался котёл отопления.

Источник: Informburo.kz

В посёлке Шахан Карагандинской области выбрали нового акима. Место главы населённого пункта опустело в связи с истечением сроков полномочий Мурата Жакупова. Освободившийся пост по итогам выборов занял Галым Умербеков, прежде возглавлявший Центр занятости Шахтинска, сообщает МИА «Казинформ».

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«В выборах участвовали депутаты Шахтинского городского маслихата. Большинством голосов акимом избран 36-летний Галым Алдыбаевич Умирбеков», — отметила пресс-секретарь аппарата акима Шахтинска Сайра Сагадиева.

Бывший аким Шахана Мурат Жакупов тоже выдвинул свою кандидатуру. Но даже в случае одобрения кандидатуры депутатами, акиму пришлось бы расстаться со своим постом. Согласно приговору суда, который ещё не вступил в законную силу, ему запрещено занимать должности на госслужбе в течение трёх лет.

Также на должность акима посёлка претендовал его заместитель Акетай Нажмиден, который тоже в списке осуждённых по делу о взрыве котла.

23 августа суд Шахтинска вынес обвинительный приговор группе чиновников по делу о взрыве отопительного котла в посёлке Шахан. Акиму посёлка Шахан Марату Жакупову, его заместителю по коммунальным вопросам Акетаю Нажмидену, специалисту по коммунальным вопросам Марии Жумабековой и сотрудникам городского отдела ЖКХ Алмасу Омарханову и Нуржану Махметову предъявили обвинение по статье 370, ч.4, — «Бездействие по службе, повлёкшее тяжкие последствия».

Все материалы по этой теме можно прочитать здесь.

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