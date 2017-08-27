Умер режиссер «Техасской резни бензопилой»

МИНСК, 27 авг — Sputnik. Режиссер фильма «Техасская резня бензопилой» Тоуб Хупер скончался в возрасте 74 лет, сообщают в воскресенье американские СМИ.

«Техасская резня бензопилой» вышла в 1974 году и произвела фурор: при мизерном бюджете фильм смог собрать приличную кассу, а сегодня его называют одним из лучших в истории жанра ужасов. С тех пор неоднократно выходили ремейки картины, однако они были не так успешны.

Снявший «Техасскую резню бензопилой» режиссер Хупер скончался накануне в США в возрасте 74 лет. Именно фильм ужасов все годы считали его визитной карточкой.

Кроме этой ленты Хупер снимал фильм «Полтергейст» (1982) по сценарию Стивена Спилберга, а также выпуски сериалов «Похищенный», «Байки из склепа» и ряд других.