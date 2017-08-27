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16:01 (мск), источник: Sputnik.by

Умер режиссер «Техасской резни бензопилой»

Снятый Тоубом Хупером в 1974 году фильм ужасов стал культовым среди любителей кино.

МИНСК, 27 авг — Sputnik. Режиссер фильма «Техасская резня бензопилой» Тоуб Хупер скончался в возрасте 74 лет, сообщают в воскресенье американские СМИ.

«Техасская резня бензопилой» вышла в 1974 году и произвела фурор: при мизерном бюджете фильм смог собрать приличную кассу, а сегодня его называют одним из лучших в истории жанра ужасов. С тех пор неоднократно выходили ремейки картины, однако они были не так успешны.

Снявший «Техасскую резню бензопилой» режиссер Хупер скончался накануне в США в возрасте 74 лет. Именно фильм ужасов все годы считали его визитной карточкой.

Кроме этой ленты Хупер снимал фильм «Полтергейст» (1982) по сценарию Стивена Спилберга, а также выпуски сериалов «Похищенный», «Байки из склепа» и ряд других.

Последний фильм Хупера — «Джинн» — вышел на экраны в 2013 году и собрал преимущественно негативные отзывы зрителей и кинокритиков.

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