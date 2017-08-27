В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Дружба народов»

Фестиваль «Дружба народов» пройдет впервые в России 28—31 августа. Об этом сообщает пресс-служба НОО ООО «Всероссийское общество инвалидов».
В нем примут участие 200 инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата из 14 субъектов Приволжского Федерального округа. Церемония торжественного открытия фестиваля состоится 29 августа в 11:00 в ФОКе «Мещерский» в Нижнем Новгороде.
Участники фестиваля продемонстрируют культурно-исторические традиции своего региона через творческие выступления, познакомятся с фольклором, особенностями быта народов Поволжья.
В рамках фестиваля пройдут спортивные состязания «Спорт, движение, жизнь!» среди инвалидов-колясочников, соревнования по шахматам, пауэрлифтингу, скандинавской ходьбе, дартсу, настольным играм и др.
Фестиваль посвящен 30-летию Всероссийского общества инвалидов и призван укрепить культурно-национальные связи регионов, расширить круг общения инвалидов ПФО через участие в совместных творческих и спортивных мероприятиях, а также привлечь внимание общественности к проблемам людей с инвалидностью.