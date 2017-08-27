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15:44 (мск), источник: Популярная механика

На Сицилии нашли вино 6000-летней выдержки

Возможно, самое древнее вино в мире, насчитывающее шесть тысяч лет, обнаружено на острове Сицилия. Об этом сообщает в пятницу агентство ANSA.

Группа ученых во главе с археологом Дэвидом Танази (David Tanasi) из Университета Флориды (США) при участии специалистов из итальянского Национального совета по науке и исследователей из Университета Катании обнаружили следы вина в большом глиняном кувшине в пещере под Агридженто.

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Находка доказывает, что вино было распространено на Апеннинах на две тысячи лет раньше, чем полагали до сих пор.

Химический анализ осадка со стенок сосуда позволил датировать содержимое сосуда четвертым тысячелетием до нашей эры.

В составе осадка на стенке сосуда обнаружилась винная кислота, что позволило археологам сделать вывод о том, что шесть тысяч лет назад в сосуде хранили вино или виноградный сок. Сейчас учёные проводят дополнительные анализы, пытаясь установить, было древнее вино белым или красным.

И древние римляне, и жившие до них в Италии этруски выращивали виноград и делали вино, которое сильно отличалось по качеству и вкусовому восприятию от современного. Считается, что лоза попала на Апеннины с Кавказа, с территории современной Грузии.

Исследование опубликовано в Microchemical Journal.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Станислав Смоляков
Чичварнкину надо его продать, он купит для своего гедонизм вайнс.
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