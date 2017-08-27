На Сицилии нашли вино 6000-летней выдержки
Возможно, самое древнее вино в мире, насчитывающее шесть тысяч лет, обнаружено на острове Сицилия. Об этом сообщает в пятницу агентство ANSA.
Возможно, самое древнее вино в мире, насчитывающее шесть тысяч лет, обнаружено на острове Сицилия. Об этом сообщает в пятницу агентство ANSA.
Группа ученых во главе с археологом Дэвидом Танази (David Tanasi) из Университета Флориды (США) при участии специалистов из итальянского Национального совета по науке и исследователей из Университета Катании обнаружили следы вина в большом глиняном кувшине в пещере под Агридженто.
Находка доказывает, что вино было распространено на Апеннинах на две тысячи лет раньше, чем полагали до сих пор.
В составе осадка на стенке сосуда обнаружилась винная кислота, что позволило археологам сделать вывод о том, что шесть тысяч лет назад в сосуде хранили вино или виноградный сок. Сейчас учёные проводят дополнительные анализы, пытаясь установить, было древнее вино белым или красным.
И древние римляне, и жившие до них в Италии этруски выращивали виноград и делали вино, которое сильно отличалось по качеству и вкусовому восприятию от современного. Считается, что лоза попала на Апеннины с Кавказа, с территории современной Грузии.
Исследование опубликовано в Microchemical Journal.