Ведущие «Беларусь 1» Гусаченко и Макей поженились
На свадьбе присутствовали как родственники молодоженов, так и звезды белорусского телеэфира.
На свадьбе присутствовали как родственники молодоженов, так и звезды белорусского телеэфира.
МИНСК, 27 авг — Sputnik. Ведущие телеканала «Беларусь 1» Сергей Гусаченко и Ольга Макей поженились на этих выходных, фотографии с их свадьбы появились в социальных сетях в воскресенье.
Гусаченко — ведущий «Беларусь 1» и директор главной дирекции Агентства теленовостей (АТН) Белтелерадиокомпании. Макей — политический обозреватель «первой кнопки» белорусского телевидения.
В воскресенье стало известно, что Гусаченко и Макей создали семью — в социальных сетях появились фотографии с их свадьбы.
На церемонии присутствовали не только родственники телеведущих, но и известные телезрителям люди: Иван Михайлов (Эйсмонт), Евгений Перлин, Марат Марков и многие другие.
Гусаченко 33 года, его супруга моложе его на три года.
Еще одна звездная свадьба в Беларуси состоялась чуть более недели назад: семью создали спортсмены Евгений Цуркин и Александра Герасименя.