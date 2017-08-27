Около 35 тысяч абитуриентов в РК получили образовательные гранты
Из общего числа грантов чуть более 10 процентов выделено на медицинские специальности.
Из общего числа грантов чуть более 10 процентов выделено на медицинские специальности.
АСТАНА, 27 авг — Sputnik. Республиканская конкурсная комиссия по присуждению образовательных грантов выбрала 34 907 абитуриентов, сообщила
В комиссию вошли представители государственных органов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Ассоциации высших учебных заведений, профессионального союза работников, ректора высших учебных заведений.
По итогам работы комиссии присуждены 34 907 образовательных грантов для получения высшего образования, включая резерв. По медицинским специальностям было выделено 3794 грантов.
Гранты присуждены обладателям нагрудного знака «Алтын белгі» — 4664,
Образовательные гранты распределены строго в соответствии с баллами, набранными абитуриентами на едином национальном тестировании или комплексном тестировании по избранным специальностям, с учетом льготных категорий, установленных законодательством.
Кроме того, в этом году впервые присуждены образовательные гранты для получения высшего образования за счет местного бюджета. Так, акиматами Атырауской области присуждены 222 образовательных гранта,
Зачисление поступающих в высшие учебные заведения как на основе образовательного гранта, так и на платной основе, проводится приемными комиссиями вузов до 28 августа текущего года.