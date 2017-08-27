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15:15 (мск), источник: Sputniknews.kz

Около 35 тысяч абитуриентов в РК получили образовательные гранты

Из общего числа грантов чуть более 10 процентов выделено на медицинские специальности.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 27 авг — Sputnik. Республиканская конкурсная комиссия по присуждению образовательных грантов выбрала 34 907 абитуриентов, сообщила пресс-служба министерства образования РК.

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В комиссию вошли представители государственных органов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Ассоциации высших учебных заведений, профессионального союза работников, ректора высших учебных заведений.

По итогам работы комиссии присуждены 34 907 образовательных грантов для получения высшего образования, включая резерв. По медицинским специальностям было выделено 3794 грантов.

Гранты присуждены обладателям нагрудного знака «Алтын белгі» — 4664, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей — 551, гражданам из числа инвалидов — 367, лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам войны, — 42 и другим категориям. Также впервые присуждены 642 образовательных гранта для подготовки будущих учителей на английском языке по физике, химии, биологии и информатике.

Образовательные гранты распределены строго в соответствии с баллами, набранными абитуриентами на едином национальном тестировании или комплексном тестировании по избранным специальностям, с учетом льготных категорий, установленных законодательством.

Кроме того, в этом году впервые присуждены образовательные гранты для получения высшего образования за счет местного бюджета. Так, акиматами Атырауской области присуждены 222 образовательных гранта, Восточно-Казахстанской — 200, Кызылординской — 150, Акмолинской — 100, Алматинской — 100.

Зачисление поступающих в высшие учебные заведения как на основе образовательного гранта, так и на платной основе, проводится приемными комиссиями вузов до 28 августа текущего года.

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