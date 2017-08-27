Определились победители международного марафона ШОС в Астане
В столице определились победители и призеры астанинского международного марафона ШОС и СВМДА, передает Vesti.kz.
В столице определились победители и призеры астанинского международного марафона ШОС и СВМДА, передает Vesti.kz.
Спортивное событие собрало более пяти тысяч участников в трех дисциплинах. Наряду с марафонской дистанцией любители легкой атлетики могли пробежать в забегах на десять километров и 2017 метров.
По словам министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы, наряду с профессиональными спортсменами на старт вышли участники в самых разных категориях: «Есть у нас такая необычная категория, как “самая большая семья”: на старт вышли участники, начиная от внука и до дедушки. Таких семей у нас семь. Я думаю, всем участникам понравился наш легкоатлетический праздник и каждый с удовольствием принял в нем участие».
Звезда казахстанского спорта, победитель Олимпийских игр-2012 Александр Винокуров, вышел на старт марафонской дистанции — 42 километра 195 метров.
«Это второй в моей жизни марафон. Первый был в Алматы. Для опыта, я считаю, все прошло нормально. Три часа шесть минут. Подтвердил свой алматинский результат. Хотим на следующий год сделать полную дистанцию Ironman: 3,8 километра проплыть, 180 километров на велосипеде и 42 километра бежать. Сегодня еще раз попробовал себя в марафоне. Старался по дистанции бежать, расслабленно. Соревноваться с профессионалами невозможно, поэтому бежал в своем ритме.
«Хотел пробежать быстрее. Нужно было выбегать из двух часов 20 минут. Но погода не дала такой возможности. Ребята молодцы, весело бежали. Что касается моего третьего места, то увидел, как спортсмен из Кении, который бежал впереди “подсел”, и я могу его настичь. В итоге, я стал третьим. Дуэт лидеров убежал довольно далеко. На шесть минут отстал от них на финише. Видел, что не догоняю их, и сосредоточился на том, чтобы свою позицию удержать,» — рассказал Илья Тяпкин из Кыргызстана.
Супруга Тяпкина Мария Коробицкая стала четвертой в женской категории — по словам Ильи, он больше переживал за результаты жены, и рад, что она тоже стала призером состязания. Что касается мужского финиша, то победу в марафоне разыграл интернациональный дуэт — Владислав Прямов из Беларуси и Андрей Петров из Узбекистана. Состязание выиграл Петров, который опередил «союзника» по побегу на доли секунды на финишной ленте.
«Я целенаправленно готовился к этому марафону. Знал, что приму в нем участие еще три месяца назад, и начал подготовку к нему. Моя задача была выбежать из двух часов 18 минут. Немного погода “подвела”. Ближе к финишу начало “прибивать”. Было очень жарко. Но я рад, что удалось выиграть, несмотря на трудности. Мы рады, что приняли участие. Организация на высоком уровне. По трассе нас поддерживали. Спасибо Казахстану, что проводите такие турниры,» — рассказал чемпион. По признанию спортсмена, он еще не думал, на что пойдут выигранные им 13 тысяч долларов. «Я приехал в Астану за победой. Рассчитывал, что минимум в тройке я буду. Бегаю марафоны
Лучшим из казахстанцев стал Андрей Лейменов. После финиша он рассказал, что подняться выше ему помешали проблемы со здоровьем.
«Мы готовились к марафону за два месяца. До 34 километра лидеры забега были в зоне видимости — в 100−150 метрах. Видимо,
Полностью девятка лучших в мужском забеге выглядит так: 1. Андрей Петров (Узбекистан) — 02:18:38.01;2. Владислав Прямов (Беларусь) — 02:18:38.42;3. Илья Тяпкин (Кыргызстан) — 02:24:12.96;4. Тувей Титус (Кения) — 02:33:07.81;5. Андрей Лейменов (Казахстан) — 02:33:29.22;6. Шохрух Давлатов (Казахстан) — 02:34:24.77;7. Садык Баймбетов (Казахстан) — 02:36:55.36;8. Жоодарбек Кочканбаев (Кыргызстан) — 02:39:36.53;9. Амир Байтуканов (Казахстан) — 02:40:05.34. Лучшей среди женщин стала спортсменка из Кыргызстана. Ее финишный результат позволил ей получит бонусные призовые — 13 тысяч долларов. 1. Виктория Полудина (Кыргызстан) — 02:37:43.71;2. Марина Хмелевская (Узбекистан) — 02:37:50.97;3. Жанатбек Гульжанат (Казахстан) — 02:42:21.20;4. Мария Коробицкая (Кыргызстан) — 02:43:51.72;5. Жанна Мамажанова (Казахстан) — 02:44:35.07;6. Ольга Богомольская (Казахстан) — 02:55:41.95;7. Чулуунхуу Шинцецег (Монголия) — 03:00:41.61;8. Русян Хан (Китай) — 03:12:13.77;9. Карлыгаш Самыжан (Казахстан) — 03:34:01.39. Участником десятикилометровой дистанции стал директор ТОО Effective Media Liaison, частью которого является спортивный сайт Vesti.kz, Сункар Карабалин.
«Буквально вчера прилетели в столицу. Приехали посетить EXPO с детьми, пока идут школьные каникулы. И одним из элементов нашей «программы» было участие в международном марафоне ШОС и СВМДА. Мы традиционно выступаем в марафонах, которые проходят в Алматы. Поэтому не могли пропустить такое мероприятие. Бежали всей семьей: я с сыном пробежал 10 километров, а дочь — два. Очень бодрые ощущения. Не могу сравнить бег в Астане и Алматы. Не скажу, что большая разница
В очередной раз хотели проверить свое физическое состояние, форму. Приехали на пару дней и решили не упускать такую уникальную возможность, как марафон ШОС и СВМД. Тем более, что участие в забегах семьей стало нашей традицией. Очень много участников, и организация хорошая. Паралимпийцы взбадривали. Когда видишь, как люди с ограниченными возможностями преодолевают такую же дистанцию, как и ты, это вдохновляет. Они — молодцы, показывают многим пример. Плюс забеги охватили разные возрасты: от юных до пожилых. Очень много официальных лиц, которые вместе со всеми бежали. Спорт объединяет всех, несмотря на социальный статус, и на возраст. Всем здоровья, стране процветания. Побольше бы таких спортивных мероприятий, которые нас всех объединяют", — пожелал Сункар Карабалин.