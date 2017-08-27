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16:47 (мск), источник: Volga News

Самарский «Союз-ФГ» выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз-МС 06»

На 13 сентября текущего года с космодрома Байконур запланирован старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» производства самарского РКЦ «Прогресс» с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз-МС 06», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В составе основного экипажа ТПК и длительных экспедиций МКС-53/54 — командир, космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. В составе дублирующего экипажа ТПК «Союз МС-06» и МКС-53/54 — командир, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавты NASA Скотт Тингл и Шеннон Уокер.

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