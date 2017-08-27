Самарский «Союз-ФГ» выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз-МС 06»

В составе основного экипажа ТПК и длительных экспедиций МКС-53/54 — командир, космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. В составе дублирующего экипажа ТПК «Союз МС-06» и МКС-53/54 — командир, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавты NASA Скотт Тингл и Шеннон Уокер.