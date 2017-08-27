Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Продукты, которые можно есть на ночь: советы диетологов
Режиссер Вырыпаев призвал коллег не пожимать Путину руку
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Россия уводит «нефтяную республику» из-под носа у США – эксперт
Танцы в бикини: откровенные кадры Собчак - СМИ
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
В России создают космический истребитель-невидимку МиГ-41 – СМИ
В России создается сверхмалая подлодка с Калибрами
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
16:48 (мск), источник: ТАСС

Папа Франциск призвал к реформе Католической церкви

По мнению понтифика, Римско-католическая церковь «нуждается в исправлении».

Источник: AP 2017

ВАТИКАН, 27 августа. Папа Франциск вновь заявил о необходимости провести реформы в возглавляемой им Римско-католической церкви.

Читайте также
Знакомство с папой: как устроен прием у понтифика

Обращаясь из окна Апостольского дворца с традиционной воскресной молитвой «Ангелус» к паломникам и туристам на площади Св. Петра, понтифик, в частности, сказал: «Церковь по-прежнему нуждается в реформе, в исправлении».

Отмечается, что меры безопасности на площади были весьма строгими. Напомним, в субботу появились сообщения о беспилотном аппарате, якобы нарушившем воздушное пространство Ватикана, которое считается бесполетной зоной. Кроме того, террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) недавно распространила по своим каналам в интернете видеозапись с угрозами в адрес папы римского.

В ходе воскресной молитвы понтифик также вознес молитву о духовной поддержке жертв стихийных бедствий — ливневых дождей и наводнения в Южной Азии — в Индии, Бангладеш и Непале.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Alex Heavy
Это как -снести с куполов кресты и поставить полумесяц?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 Войска Сирии и ВКС РФ уничтожили более 800 боевиков ИГ в долине реки Евфрат
Строители погрузили на плавучую опору железнодорожную арку Крымского моста
МО заявило о разгроме самой вооруженной группировки ИГ на Ефрате
Мэйуэзер нокаутом победил Макгрегора
Нетаньяху назвал причины «срочной» встречи с Путиным
В Британии опровергли данные о намерении Терезы Мэй уйти с поста
Началась установка железнодорожной арки Крымского моста
В Британии узнали, как быстро боевики могут попасть в парламент
Спорт
Поставил выскочку на место: Мэйуэзер уничтожил Макгрегора Бой века, не имеющий аналогов в истории, прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Как превратить тесную кухню в просторную студию
Только 10% москвичей покупают жилье на собственные деньги
Эксперты рассказали, где в Москве самые дешевые новостройки
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь