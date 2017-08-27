Папа Франциск призвал к реформе Католической церкви

Источник: AP 2017

ВАТИКАН, 27 августа. Папа Франциск вновь заявил о необходимости провести реформы в возглавляемой им Римско-католической церкви.

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Обращаясь из окна Апостольского дворца с традиционной воскресной молитвой «Ангелус» к паломникам и туристам на площади Св. Петра, понтифик, в частности, сказал: «Церковь по-прежнему нуждается в реформе, в исправлении».

Отмечается, что меры безопасности на площади были весьма строгими. Напомним, в субботу появились сообщения о беспилотном аппарате, якобы нарушившем воздушное пространство Ватикана, которое считается бесполетной зоной. Кроме того, террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) недавно распространила по своим каналам в интернете видеозапись с угрозами в адрес папы римского.