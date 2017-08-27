В Техасе пес стал местным героем, основательно «подготовившись» к урагану

Тиле Докенс, жительница техасского города Синтон, сфотографировала пса и выложила его фото в Facebook. Менее чем за сутки снимок перепостили более 24 тысяч раз.

Выяснилось, что пса зовут Отис, и он убежал от хозяев в пятницу вечером. За Отисом присматривал 65-летний Сальвадор Сеговия. Пес принадлежит его 5-летнему внуку, которого увезли из города на время урагана.

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В пятницу вечером Сальвадор обнаружил, что Отис убежал, а в субботу утром недосчитался пакета с собачьей едой. Мужчина отправился на поиски питомца, и соседи сказали ему, что видели того неподалеку с пакетом в зубах.

В итоге ему удалось выследить пса Отиса и привести его домой до возвращения внука. По словам Сальвадора, Отис — местная знаменитость, которого иногда отправляют в магазин или «за гамбургером».