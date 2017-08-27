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18:03 (мск), источник: РИА Новости

В Техасе пес стал местным героем, основательно «подготовившись» к урагану

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пес, несший в пасти целую сумку собачьей еды во время урагана «Харви», стал символом сопротивления стихии в Техасе, пишет газета Chouston Chronicle.

Тиле Докенс, жительница техасского города Синтон, сфотографировала пса и выложила его фото в Facebook. Менее чем за сутки снимок перепостили более 24 тысяч раз.

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Выяснилось, что пса зовут Отис, и он убежал от хозяев в пятницу вечером. За Отисом присматривал 65-летний Сальвадор Сеговия. Пес принадлежит его 5-летнему внуку, которого увезли из города на время урагана.

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В пятницу вечером Сальвадор обнаружил, что Отис убежал, а в субботу утром недосчитался пакета с собачьей едой. Мужчина отправился на поиски питомца, и соседи сказали ему, что видели того неподалеку с пакетом в зубах.

В итоге ему удалось выследить пса Отиса и привести его домой до возвращения внука. По словам Сальвадора, Отис — местная знаменитость, которого иногда отправляют в магазин или «за гамбургером».

Ураган «Харви» обрушился на территорию Техаса в ночь на 26-е августа. Первоначально это был ураган четвертой категории, но в итоге он ослаб до уровня тропического шторма. Тем не менее, синоптики предупредили об опасности «чрезвычайно серьезного наводнения». Из-за стихийного бедствия погибли три человека.

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