Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
На фреске 1937 года обнаружен индеец с iPhone
Режиссер Вырыпаев призвал коллег не пожимать Путину руку
Как превратить тесную кухню в просторную студию
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
CМИ: Украинцы раскритиковали «парад НАТО» в центре Киева
РФ уводит "республику нефти" из-под носа США – СМИ
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
В России создают космический истребитель-невидимку МиГ-41 – СМИ
В России создается сверхмалая подлодка с Калибрами
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
16:22 (мск), источник: Informburo.kz

В ВКО в День шахтёра прошли соревнования по разрезанию арбуза ковшом экскаватора

Работники горнодобывающего предприятия решили так необычно отметить День шахтёра.

Источник: Informburo.kz

В селе Бакырчик Восточно-Казахстанской области горняки отметили свой профессиональный праздник, соревнуясь мастерством управления бульдозерами и большегрузными самосвалами, сообщает УстинкаLIVE. Участники забивали голы и разрезали арбуз ковшом экскаватора.

Среди конкурсов были также задания пройти «змейку», управляя бульдозером и БелАЗом.

По словам заместителя генерального директора ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» Анатолия Копченко, необычные соревнования посвящены Дню шахтёра.

«Такой праздник для работников проводится не первый год, для нас это добрая традиция Это объединяет ребят, у них появляется спортивный интерес, желание показать себя. Материальные призы тоже очень важны», — поясняет Анатолий Копченко.

Все участники конкурса получили по 10 800 тенге и почётные грамоты. Победителям вручили по 72 000 тенге, занявшим второе место — 56 000 тенге, за третье место — 36 000 тенге.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
МО заявило о разгроме самой вооруженной группировки ИГ на Ефрате
Мэйуэзер нокаутом победил Макгрегора
Нетаньяху назвал причины «срочной» встречи с Путиным
В Британии опровергли данные о намерении Терезы Мэй уйти с поста
Началась установка железнодорожной арки Крымского моста
В Британии узнали, как быстро боевики могут попасть в парламент
Папа Франциск призвал к реформе Католической церкви
Спорт
Поставил выскочку на место: Мэйуэзер уничтожил Макгрегора Бой века, не имеющий аналогов в истории, прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Петербург застраивают квартирами-студиями
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Сбербанк резко снизил ставки рефинансирования ипотеки
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь