В ВКО в День шахтёра прошли соревнования по разрезанию арбуза ковшом экскаватора
Работники горнодобывающего предприятия решили так необычно отметить День шахтёра.
Работники горнодобывающего предприятия решили так необычно отметить День шахтёра.
В селе Бакырчик
Среди конкурсов были также задания пройти «змейку», управляя бульдозером и БелАЗом.
По словам заместителя генерального директора ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» Анатолия Копченко, необычные соревнования посвящены Дню шахтёра.
«Такой праздник для работников проводится не первый год, для нас это добрая традиция Это объединяет ребят, у них появляется спортивный интерес, желание показать себя. Материальные призы тоже очень важны», — поясняет Анатолий Копченко.
Все участники конкурса получили по 10 800 тенге и почётные грамоты. Победителям вручили по 72 000 тенге, занявшим второе место — 56 000 тенге, за третье место — 36 000 тенге.