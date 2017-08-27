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17:34 (мск), источник: РИА Новости

На турецком курорте Аланья утонул россиянин

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Турист из России утонул в море в районе турецкого курорта Аланья, пишет газета Hurriyet со ссылкой на агентство Dogan News.

Инцидент произошел утром, когда 68-летний Николай К. пошел плавать. Спустя некоторое время местные жители заметили, что он начал тонуть, и вытащили его на берег. Когда на место происшествия прибыли медики, мужчина уже скончался.

Его тело перевезли в институт судебно-медицинской экспертизы города Анталья для проведения вскрытия.

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