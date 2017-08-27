На турецком курорте Аланья утонул россиянин
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Турист из России утонул в море в районе турецкого курорта Аланья, пишет газета Hurriyet со ссылкой на агентство Dogan News.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Турист из России утонул в море в районе турецкого курорта Аланья, пишет газета Hurriyet со ссылкой на агентство Dogan News.
Инцидент произошел утром, когда 68-летний Николай К. пошел плавать. Спустя некоторое время местные жители заметили, что он начал тонуть, и вытащили его на берег. Когда на место происшествия прибыли медики, мужчина уже скончался.
Его тело перевезли в институт