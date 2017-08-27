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18:01 (мск), источник: Sputniknews.kz

Застрявшие в Турции туристы вернулись в Астану

АСТАНА, 27 авг — Sputnik. Казахстанские туристы, вынужденные задержаться в Турции еще на одну ночь из-за технических неисправностей самолета, благополучно вернулись в Астану.

Источник: Sputniknews.kz

Как сообщили в комитете гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию РК, все пассажиры рейса КС 216 по маршруту Анталья — Астана, планировавшегося 26 августа и задержанного по технической причине, вылетели в 12:50 по местному времени в Астану.

«Для вывоза пассажиров было отправлено другое воздушное судно», — уточнили в комитете.

Самолет совершил посадку в аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в 19:52 по времени Астаны.

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