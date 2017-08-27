Застрявшие в Турции туристы вернулись в Астану
АСТАНА, 27 авг — Sputnik. Казахстанские туристы, вынужденные задержаться в Турции еще на одну ночь
АСТАНА, 27 авг — Sputnik. Казахстанские туристы, вынужденные задержаться в Турции еще на одну ночь
Как сообщили в комитете гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию РК, все пассажиры рейса КС 216 по маршруту Анталья — Астана, планировавшегося 26 августа и задержанного по технической причине, вылетели в 12:50 по местному времени в Астану.
«Для вывоза пассажиров было отправлено другое воздушное судно», — уточнили в комитете.
Самолет совершил посадку в аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в 19:52 по времени Астаны.