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18:00 (мск), источник: Publika.md

На главной площади страны выступил оркестр «Флуераш»

Оркестр «Флуераш» выступил на главной площади страны. На сцене пели Николай Глиб, Корнелия Штефэнец и Наталия Мунтягну.

Источник: Publika.md

Зрители поддались необычной праздничной атмосфере и устроили зажигательные прямо перед сценой.

Затем на площади развернули флаг республики Молдова.

Посетителей ждёт ещё много интересных событий в этот день. В 19:00 на сцену выйдут Николай Басков, Полина Гагарина и Дмитрий Маликов. Завершится праздник грандиозным световым шоу.

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