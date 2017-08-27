На главной площади страны выступил оркестр «Флуераш»
Оркестр «Флуераш» выступил на главной площади страны. На сцене пели Николай Глиб, Корнелия Штефэнец и Наталия Мунтягну.
Оркестр «Флуераш» выступил на главной площади страны. На сцене пели Николай Глиб, Корнелия Штефэнец и Наталия Мунтягну.
Зрители поддались необычной праздничной атмосфере и устроили зажигательные прямо перед сценой.
Затем на площади развернули флаг республики Молдова.
Посетителей ждёт ещё много интересных событий в этот день. В 19:00 на сцену выйдут Николай Басков, Полина Гагарина и Дмитрий Маликов. Завершится праздник грандиозным световым шоу.