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20:35 (мск), источник: Om1.ru

Жара продержится в Омске всю следующую неделю

Последняя неделя августа порадует теплом, но в первых числах сентября зарядят дожди, хотя похолодание будет незначительным.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 48% 766 мм рт. ст. 3 м/с

По данным Gismeteo, с понедельника по пятницу ожидается жара до +30 градусов. Завтра, 28 августа, обещают грозу, но остальные дни до конца лета будут ясными или с переменной облачностью. Ночи будут немного прохладнее — от +14 до +21 градуса.

1 и 2 сентября будет все еще тепло, но с субботы начнется небольшое похолодание — до +26 градусов. В воскресенье температура понизится до +20 градусов. При этом пройдут дожди.

В начале следующей недели может вернуться ясная и теплая погода, но уже без жары.

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