Жара продержится в Омске всю следующую неделю

По данным Gismeteo, с понедельника по пятницу ожидается жара до +30 градусов. Завтра, 28 августа, обещают грозу, но остальные дни до конца лета будут ясными или с переменной облачностью. Ночи будут немного прохладнее — от +14 до +21 градуса.

1 и 2 сентября будет все еще тепло, но с субботы начнется небольшое похолодание — до +26 градусов. В воскресенье температура понизится до +20 градусов. При этом пройдут дожди.