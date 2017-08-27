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17:58 (мск), источник: БЕЛТА

В МЧС рассказали, как не потеряться в лесу

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно десятки белорусов теряются в лесах. Каким образом избежать неприятной ситуации, отправляясь на тихую охоту, рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Рекомендации размещены на официальном сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Собираясь в лес, следует уделить внимание своей одежде. Она должна быть плотной, но важно наличие яркой детали. Например, красная кепка, косынка или любой заметный предмет. Камуфляж надежно скрывает человека, что значительно осложняет поиски в случае необходимости. Одежда и обувь должны быть удобными, непромокаемыми.

Перед выходом в лес нужно изучить карту местности, взять телефон с навигатором и минимальную аптечку. Также могут пригодиться нож и спички. Не будет лишним и свисток, его звук слышен за 2−3 км.

Спасатели советуют обращать внимание на погодные условия и в пасмурную погоду поход отложить. Кроме того, МЧС рекомендует не отправляться в лес в одиночку, изучить основные правила ориентирования в лесу, сообщить родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информировать их, если планы изменились.

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Перед входом в лес нужно обратить внимание на расположение солнца. Это важно запомнить. Если солнце справа, то при выходе в том же направлении из леса нужно, чтобы оно оказалось слева.

Заблудившемуся в лесу в первую очередь необходимо сориентироваться на местности, определить, где можно найти воду и огонь, чтобы защититься от холода и организовать ночлег.

По сотовому телефону необходимо позвонить в службу спасения и сообщить, из какого населенного пункта и какого района был сделан вход лес, дать описание места нахождения.

При отсутствии телефона и невозможности определить свое местонахождение даже приблизительно, спасатели советуют остановиться и постараться успокоиться. Главная цель в таком случае выйти к людям, поэтому важными ориентирами будут линии электропередачи, просеки и тропинки. Обнаружив любой из этих объектов, нужно идти вдоль него. Если на пути ручей или река, нужно следовать вниз по течению. Спасатели также рекомендуют, услышав звук, идти в том направлении. Шум трактора слышен за 3−4 км, лай собаки — за 2−3 км, идущего поезда — за 10 км. По возможности, нужно пить воду.

Если ночь застала в лесу, не следует продолжать движение, а лучше заняться обустройством места для ночлега. Для этого подойдет яма от вывороченного с корнем дерева. Из веток следует соорудить убежище наподобие шалаша и подстилку из подручных материалов. Для привлечения внимания ищущих следует повесить на кусты кепку, носовой платок или лист бумаги, обломать ветки.

Чтобы не замерзнуть, спасатели советуют разместить газету под одежду. Это уменьшит теплоотдачу вдвое. Такой же эффект дает и листва, набитая под одежду.

Проверить свои знания, как необходимо действовать, если вы заблудились, можно в мобильном приложении МЧС «Помощь рядом».

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