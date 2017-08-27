Сильная жара ожидает жителей трёх областей Казахстана 28 августа
Жару до 38 градусов обещают синоптики жителям Мангистауской, Атырауской и Карагандинской областей.
Жару до 38 градусов обещают синоптики жителям Мангистауской, Атырауской и Карагандинской областей.
Прогноз погоды на понедельник, 28 августа, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
На большей часть Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на севере и востоке местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В некоторых областях усилится ветер. Ночью и утром на крайнем севере ожидается туман. Днём в Мангистауской, Атырауской, Карагандинской областях местами будет сильная жара.
В Астане ожидается переменная облачность, ночью возможен дождь с грозой. Температура ночью 18−20 тепла, днём столбик термометра поднимется до 31−33.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 15−17 тепла, днём от 30 до 32 градусов по Цельсию.
В Акмолинской области 28 августа переменная облачность, местами ожидается дождь, гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов тепла, днём от 25 до 30.
На территории Актюбинской области установится ясная погода. Ночная температура 10−15 тепла, днём столбик термометра поднимется до 27−32 градусов жары.
В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 13 до 18 тепла, днём от 29 до 34 тепла.
В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью от 17 до 22 тепла, днём от 28 до 33 жары.
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В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 15 до 20 тепла. Дневная температура по области 31−36 жары.
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На территории Карагандинской области переменная облачность, без осадков, ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−16 тепла, днём 26−31 градусов по Цельсию.
В Костанайской области переменная облачность, местами пройдут дожди с грозами. Возможно усиление ветра до 15−20 м/с. 28 августа на территории региона ожидается ночью 13−18 тепла, днём 23−28.
Жаркая солнечная погода ожидается в Кызылординской области. Местами сохраняется
На территории Мангистауской области ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит от 18 до 23 тепла, днём столбик термометра поднимется до 30−35 градусов жары.
В Павлодарской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит ночью 10−15 тепла, днём воздух прогреется до 25−30.
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