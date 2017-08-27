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18:38 (мск), источник: Sputnik.by

На ночь понедельника объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз

При грозах местами будет шквалистое усиление ветра — порывами 15−20 м/с.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 авг — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на ночь понедельника 28 августа из-за гроз, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ненастная погода пришла в республику во второй половине дня воскресенья — в ряде регионов прошли сильные дожди с грозами.

«В ночные часы 28 августа в центральных и восточных районах страны ожидаются грозы, сильные дожди», — сказали в Гидромете.

Синоптики также сообщили, что при грозах местами будет шквалистое усиление ветра — порывами 15−20 м/с.

В Минске ночью в понедельник ожидаются сильный дождь и гроза.

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