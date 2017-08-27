На ночь понедельника объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз
При грозах местами будет шквалистое усиление ветра — порывами 15−20 м/с.
При грозах местами будет шквалистое усиление ветра — порывами 15−20 м/с.
МИНСК, 27 авг — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на ночь понедельника 28 августа
Ненастная погода пришла в республику во второй половине дня воскресенья — в ряде регионов прошли сильные дожди с грозами.
«В ночные часы 28 августа в центральных и восточных районах страны ожидаются грозы, сильные дожди», — сказали в Гидромете.
Синоптики также сообщили, что при грозах местами будет шквалистое усиление ветра — порывами 15−20 м/с.
В Минске ночью в понедельник ожидаются сильный дождь и гроза.