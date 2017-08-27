Известная певица упала в обморок в аэропорту Костаная

Источник: Tengrinews

Из здания терминала победительницу «Фабрики звезд» выносили на руках. Об инциденте артистка рассказала сама на своей странице в Instagram, однако позже фотография и текст пропали из публичного доступа. Тем не менее, СМИ успели обратить внимание на произошедшее.

«Очнулась на коленях на улице и с массажем рук… Сногсшибательное давление 70/60 сегодня добавило драмы на пограничном контроле ровно в тот момент, когда я проходила паспортный контроль и рухнула в обморок. Хорошо, когда рядом есть мужское плечо, на которое можно опереться и не разбить голову в падении. Скорая, конечно, хотела увезти меня в больницу, но я не брошу своих друзей, которые придут сегодня на концерт. Давление подняли, наелась сладкого. И теперь не буду спать…», — цитирует певицу портал «7 дней.ru».

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Как сообщается, серьезных травм во время падения Дайнеко не получила. Как уточняет «Наша Газета», российская звезда приезжала в Костанай, чтобы выступить на концерте в честь Дня города, который праздновался 26 августа. Издание отмечает, что из-за случившегося Дайнеко не смогла прийти на запланированную пресс-конференцию с местными журналистами.

«Ей помогли прийти в себя наши врачи. Певице даже ставили систему», — пишет портал.

Впрочем, на сцену исполнительница вышла бодрой и в приподнятом настроении. Певицу выводила к зрителям охрана из художественной школы. Стоявшие возле ограждения люди кричали ей и хлопали. Между песнями она поздравила костанайцев с Днем города и призналась в любви к Казахстану.