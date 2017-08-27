Юлия Тимошенко вновь сменила имидж
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко убрала распущенные волосы «на второй план», акцентировав внимание на спускающихся по вискам косичках.
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко убрала распущенные волосы «на второй план», акцентировав внимание на спускающихся по вискам косичках.
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предстала в новом образе на мероприятии по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев, которое состоялось в Киеве в субботу, 26 августа.
Фотографию с «обновленной» Тимошенко разместил на своей странице в Facebook общественный активист Алексей Захарченко.
На снимке видно, что политик убрала распущенные волосы «на второй план», акцентировав внимание на спускающихся по вискам косичках. Кроме того, судя по опубликованному фото, Тимошенко слегка поправилась.
Стоит отметить, что лидер «Батькивщины» уже не в первый раз меняет свой имидж. Так, в феврале прошлого года она сменила традиционную косу вокруг головы на распущенные волосы. Тогда ее новая прическа вызвала настоящий ажиотаж среди завсегдатаев украинского парламента. А «Комсомольская правда» по этому случаю вспомнила самые яркие образы первой леди украинской политики.