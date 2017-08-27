Юлия Тимошенко вновь сменила имидж

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предстала в новом образе на мероприятии по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев, которое состоялось в Киеве в субботу, 26 августа.

Фотографию с «обновленной» Тимошенко разместил на своей странице в Facebook общественный активист Алексей Захарченко.

На снимке видно, что политик убрала распущенные волосы «на второй план», акцентировав внимание на спускающихся по вискам косичках. Кроме того, судя по опубликованному фото, Тимошенко слегка поправилась.