Прогноз погоды на 28 августа

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках плюс 26, в Бельцах и Оргееве — на градус больше. В Кишиневе и Тирасполе до 29, плюс 30 покажут термометры в Леове. В Комрате и Кагуле воздух прогреется до 31 градуса.

В ближайшее время жара отступит. В столице днем 24 градуса, ночью — до плюс 14-ти.

На морских курортах солнечно. В Одессе — 29, в Барселоне — на градус больше. В Констанце и Варне термометры покажут 31, в Будве — до 34-х.