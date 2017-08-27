Прогноз погоды на 28 августа
Сегодня в республике переменная облачность, местами возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер слабый до умеренного.
Сегодня в республике переменная облачность, местами возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер слабый до умеренного.
В Бричанах и Сороках плюс 26, в Бельцах и Оргееве — на градус больше. В Кишиневе и Тирасполе до 29, плюс 30 покажут термометры в Леове. В Комрате и Кагуле воздух прогреется до 31 градуса.
В ближайшее время жара отступит. В столице днем 24 градуса, ночью — до плюс 14-ти.
На морских курортах солнечно. В Одессе — 29, в Барселоне — на градус больше. В Констанце и Варне термометры покажут 31, в Будве — до 34-х.
В Анталье воздух прогреется до 34 градусов, в Нице — до 30. В Салониках и Ларнаке воздух прогреется до плюс 32-ух. На египетском побережье температурный максимум составит 38 градусов.