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20:01 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 28 августа

Сегодня в республике переменная облачность, местами возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер слабый до умеренного.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 48% 766 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках плюс 26, в Бельцах и Оргееве — на градус больше. В Кишиневе и Тирасполе до 29, плюс 30 покажут термометры в Леове. В Комрате и Кагуле воздух прогреется до 31 градуса.

В ближайшее время жара отступит. В столице днем 24 градуса, ночью — до плюс 14-ти.

На морских курортах солнечно. В Одессе — 29, в Барселоне — на градус больше. В Констанце и Варне термометры покажут 31, в Будве — до 34-х.

В Анталье воздух прогреется до 34 градусов, в Нице — до 30. В Салониках и Ларнаке воздух прогреется до плюс 32-ух. На египетском побережье температурный максимум составит 38 градусов.

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