Звездные невесты августа: Герасименя, Раецкая, Макей

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 авг — Sputnik. Август текущего года стал по-настоящему богатым на светские новости Беларуси: три звездные пары создали семьи — от телеведущих, артистов и до знаменитых спортсменов.

Многие пары предпочитают создавать семьи именно в последнем месяце лета — хорошая погода, пора отпусков и возможность провести церемонию под открытым воздухом благодаря хорошей погоде. Не исключением стали и белорусские знаменитости. Среди белорусской богемы в этом месяце сразу три звездные пары решили создать свои семьи.

Телесемья: Усаченко и Макей

В это воскресенье белорусы узнали о том, что ведущие телеканала «Беларусь 1» Сергей Усаченко и Ольга Макей стали мужем и женой — гости мероприятия опубликовали фотографии в социальных сетях.

На свадьбе телеведущих присутствовало множество коллег: Иван и Наталья Эйсмонты, Евгений Перлин, Марат Марков и многие другие. В социальных сетях молодую пару поздравляют и телезрители.

Если свадебным нарядом жениха поразить сложно, то платье Макей многие уже похвалили: традиционно белое, подчеркивающее достоинства фигуры телеведущей и украшенное кружевом.

Спортивная семья: Цуркин и Герасименя

Чуть более недели назад, 18 августа, свадьбу сыграли и знаменитые спортсмены: пловцы Евгений Цуркин и Александра Герасименя — белорусская «золотая рыбка».

Свою свадьбу пловцы также отметили пышно, а фотографии с церемонии белорусы обсуждали несколько дней. Некоторые по-доброму иронизировали: если биатлонистки и теннисистки Беларуси выходят замуж за иностранцев, то Герасименя выбрала гражданина Беларуси.

Платье у спортсменки также вызвало зависть у девушек: белое, с очень длинным шлейфом и воздушной фатой.

Музыкальная семья: Раецкая и Дудинский

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Еще неделей ранее, 11 августа, браком сочетались музыканты и телеведущие Екатерина Раецкая и Денис Дудинский. За отношениями пары многие следили давно, и главный вопрос был: когда же свадьба?

На торжестве было много гостей: родственники молодоженов, их коллеги-музыканты и известные телеведущие, в том числе Светлана Боровская.