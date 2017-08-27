Звездные невесты августа: Герасименя, Раецкая, Макей
В августе сразу три знаменитые пары Беларуси решили сыграть свадьбы.
В августе сразу три знаменитые пары Беларуси решили сыграть свадьбы.
МИНСК, 27 авг — Sputnik. Август текущего года стал
Многие пары предпочитают создавать семьи именно в последнем месяце лета — хорошая погода, пора отпусков и возможность провести церемонию под открытым воздухом благодаря хорошей погоде. Не исключением стали и белорусские знаменитости. Среди белорусской богемы в этом месяце сразу три звездные пары решили создать свои семьи.
Телесемья: Усаченко и Макей
В это воскресенье белорусы узнали о том, что ведущие телеканала «Беларусь 1» Сергей Усаченко и Ольга Макей стали мужем и женой — гости мероприятия опубликовали фотографии в социальных сетях.
На свадьбе телеведущих присутствовало множество коллег: Иван и Наталья Эйсмонты, Евгений Перлин, Марат Марков и многие другие. В социальных сетях молодую пару поздравляют и телезрители.
Если свадебным нарядом жениха поразить сложно, то платье Макей многие уже похвалили: традиционно белое, подчеркивающее достоинства фигуры телеведущей и украшенное кружевом.
Спортивная семья: Цуркин и Герасименя
Чуть более недели назад, 18 августа, свадьбу сыграли и знаменитые спортсмены: пловцы Евгений Цуркин и Александра Герасименя — белорусская «золотая рыбка».
Свою свадьбу пловцы также отметили пышно, а фотографии с церемонии белорусы обсуждали несколько дней. Некоторые
Платье у спортсменки также вызвало зависть у девушек: белое, с очень длинным шлейфом и воздушной фатой.
Музыкальная семья: Раецкая и Дудинский
Еще неделей ранее, 11 августа, браком сочетались музыканты и телеведущие Екатерина Раецкая и Денис Дудинский. За отношениями пары многие следили давно, и главный вопрос был: когда же свадьба?
На торжестве было много гостей: родственники молодоженов, их
Раецкая своим выбором свадебного платья удивила многих: она решила надеть не белое, а цвета «шампань» со множеством ажурных украшений.