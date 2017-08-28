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11:00 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Сочинский нацпарк восстановит уничтоженные огневками рощи самшита

Сейчас на территории парка процесс распространения вредителя остановлен.

Организация располагает значительным по объему посадочным материалом, за счет которого и будет восстанавливать зеленые насаждения, сообщает ТАСС.

Самшитовая огневка — опаснейший вредитель, который попал на Кубань в 2012 году, когда в Большой Сочи из Италии привезли саженцы самшита для озеленения Олимпийской деревни.

Ранее сообщалось, что данный вид бабочки полностью уничтожил местные самшитовые рощи. Гусениц огневки можно уничтожать, распыляя инсектициды, но на территории особо охраняемых природных территорий законодательство это делать запрещает.

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