Сочинский нацпарк восстановит уничтоженные огневками рощи самшита

Организация располагает значительным по объему посадочным материалом, за счет которого и будет восстанавливать зеленые насаждения, сообщает ТАСС.

Самшитовая огневка — опаснейший вредитель, который попал на Кубань в 2012 году, когда в Большой Сочи из Италии привезли саженцы самшита для озеленения Олимпийской деревни.