Белорусские ученые хотят создать электротрактор
Электромобиль и электровелосипед в Беларуси уже сделали, следующий шаг — особый трактор.
Электромобиль и электровелосипед в Беларуси уже сделали, следующий шаг — особый трактор.
МИНСК, 27 авг — Sputnik. Электротрактор появится в Беларуси в ближайшее время, заявил в эфире телеканала СТВ гендиректор
На текущей неделе белорусские ученые уже представили первый белорусский электромобиль и колесо для электровелосипеда. На этом исследователи останавливаться не будут.
«В ближайшей перспективе, я считаю, у нас будет создан первый белорусский электротрактор.
Такие машины в перспективе будут работать без механизатора — при помощи «автопилота» или
Впрочем, перед конструкторами сейчас стоит и более приземленная задача — президент не так давно потребовал усовершенствовать белорусский комбайн «Полесье» и создать «суперкомбайн».