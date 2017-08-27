Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пенсионный фонд ответил Пугачевой
Продукты, которые можно есть на ночь: советы диетологов
10-летний мальчик принял преждевременные роды у мамы
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
CМИ: Украинцы раскритиковали «парад НАТО» в центре Киева
РФ уводит "республику нефти" из-под носа США – СМИ
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
В России создают космический истребитель-невидимку МиГ-41 – СМИ
В России создается сверхмалая подлодка с Калибрами
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
22:30 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусские ученые хотят создать электротрактор

Электромобиль и электровелосипед в Беларуси уже сделали, следующий шаг — особый трактор.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 авг — Sputnik. Электротрактор появится в Беларуси в ближайшее время, заявил в эфире телеканала СТВ гендиректор Научно-практического центра по механизации сельского хозяйства НАН Сергей Яковчик.

На текущей неделе белорусские ученые уже представили первый белорусский электромобиль и колесо для электровелосипеда. На этом исследователи останавливаться не будут.

Читайте также
Презентован первый белорусский электромобиль

«В ближайшей перспективе, я считаю, у нас будет создан первый белорусский электротрактор. Все-таки мы движемся к роботизации техники, очень большое внимание в наших исследованиях и разработках уделяется точному земледелию, то есть умной технике», — рассказал представитель НАН в эфире телеканала.

Такие машины в перспективе будут работать без механизатора — при помощи «автопилота» или GPS-навигации. «То есть это машины будущего, завтрашнего дня», — заверил Яковчик.

Впрочем, перед конструкторами сейчас стоит и более приземленная задача — президент не так давно потребовал усовершенствовать белорусский комбайн «Полесье» и создать «суперкомбайн».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Ведущие 'Беларусь 1' Гусаченко и Макей поженились
Ко дню российского кино: топ лучших фильмов последних лет
Тиллерсон назвал провокацией запуск ракет Пхеньяном
Израиль пригрозил прекратить финансирование ООН
На Хьюстон после урагана обрушилось разрушительное наводнение
Госдеп: украинский вопрос наносит ущерб отношениям России и США
Говорухин больше не будет снимать кино
Фигуристка Аделина Сотникова пропустит Олимпиаду-2018
СМИ: сына актера из «Интернов» подозревают в убийстве блогера
Спорт
Мужики другие, сила – та же. «Ростов» увозит очки из Петербурга Традиционные акценты «Зенита» не сработали, а «план Б» Роберто Манчини вышел скомканным
Авто
Самые интересные внедорожники: фотоотчет С 24 по 27 августа в выставочном центре Крокус Экспо проходит Moscow Off-road Show 2017. Здесь собрана техника, предназначенная как для отдыха на природе, охоты или рыбалки, так и для решения проблем доступа в удаленные места
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Как превратить тесную кухню в просторную студию
Только 10% москвичей покупают жилье на собственные деньги
Эксперты рассказали, где в Москве самые дешевые новостройки
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь