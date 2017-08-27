Белорусские ученые хотят создать электротрактор

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 авг — Sputnik. Электротрактор появится в Беларуси в ближайшее время, заявил в эфире телеканала СТВ гендиректор Научно-практического центра по механизации сельского хозяйства НАН Сергей Яковчик.

На текущей неделе белорусские ученые уже представили первый белорусский электромобиль и колесо для электровелосипеда. На этом исследователи останавливаться не будут.

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«В ближайшей перспективе, я считаю, у нас будет создан первый белорусский электротрактор. Все-таки мы движемся к роботизации техники, очень большое внимание в наших исследованиях и разработках уделяется точному земледелию, то есть умной технике», — рассказал представитель НАН в эфире телеканала.

Такие машины в перспективе будут работать без механизатора — при помощи «автопилота» или GPS-навигации. «То есть это машины будущего, завтрашнего дня», — заверил Яковчик.