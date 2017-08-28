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09:33 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Ростове в День города перекроют центральные улицы

Центральные улицы Ростова-на-Дону станут пешеходными в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения.

Источник: Аргументы и факты

По традиции 16 сентября пешеходными станут пл. Театральная; ул. Большая Садовая на участке пр. Ворошиловский — пр. Театральный; пр. Театральный на участке ул. Социалистическая — ул. М. Горького; ул. Советская на участке пл. Театральная — пл. Карла Маркса. Так же будет перекрыт проезд транспорта на ул. Береговая на участке пр. Буденновский — пр. Богатяновский спуск.

Напомним, в донской столице запланировано более 350 мероприятий, посвященных 268-й годовщине со дня ее основания. с 15 по 17 сентября в городе будет проведено более 350 праздничных мероприятий, а поздравить ростовчан приедут Дима Билан, группа «Бурито» и Светлана Лобода.

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