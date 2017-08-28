В Ростове в День города перекроют центральные улицы
Центральные улицы
Центральные улицы
По традиции 16 сентября пешеходными станут пл. Театральная; ул. Большая Садовая на участке пр. Ворошиловский — пр. Театральный; пр. Театральный на участке ул. Социалистическая — ул. М. Горького; ул. Советская на участке пл. Театральная — пл. Карла Маркса. Так же будет перекрыт проезд транспорта на ул. Береговая на участке пр. Буденновский — пр. Богатяновский спуск.
Напомним, в донской столице запланировано более 350 мероприятий, посвященных 268-й годовщине со дня ее основания. с 15 по 17 сентября в городе будет проведено более 350 праздничных мероприятий, а поздравить ростовчан приедут Дима Билан, группа «Бурито» и Светлана Лобода.