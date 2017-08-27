Министр образования рассказал о будущем белорусских гимназий

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 авг — Sputnik. Повышенный уровень знаний в гимназиях будет даваться в десятом и одиннадцатом классах, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» министр образования страны Игорь Карпенко.

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Тема гимназий поднималась на республиканском педагогическом совете в минувший четверг: глава Минобра призвал пересмотреть их работу, это указывалось в перечне его предложений по реформированию системы образования, которую одобрил глава государства Александр Лукашенко.

Как рассказал Карпенко в эфире телеканала, в гимназиях в перспективе будут преподавать по общим стандартам в рамках начального и базового уровней.

«А гимназический, повышенный уровень должен быть на третьей ступени общего среднего образования — 10−11 класс», — заключил министр.