Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пенсионный фонд ответил Пугачевой
5 вещей, которые бесят гинекологов в пациентках
Сергей Лазарев показал подросшего сына
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ поведали, почему украинцы возмущены парадом в Киеве
РФ уводит "республику нефти" из-под носа США – СМИ
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
В России создают космический истребитель-невидимку МиГ-41 – СМИ
В России создается сверхмалая подлодка с Калибрами
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
10Землетрясение на юго-западе Китая
27 августа, источник: Sputnik.by

Министр образования рассказал о будущем белорусских гимназий

Существующую модель функционирования гимназий критиковали на минувшем республиканском педсовете.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 авг — Sputnik. Повышенный уровень знаний в гимназиях будет даваться в десятом и одиннадцатом классах, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» министр образования страны Игорь Карпенко.

Читайте также
Новый график: во сколько будут начинаться уроки

Тема гимназий поднималась на республиканском педагогическом совете в минувший четверг: глава Минобра призвал пересмотреть их работу, это указывалось в перечне его предложений по реформированию системы образования, которую одобрил глава государства Александр Лукашенко.

Как рассказал Карпенко в эфире телеканала, в гимназиях в перспективе будут преподавать по общим стандартам в рамках начального и базового уровней.

«А гимназический, повышенный уровень должен быть на третьей ступени общего среднего образования — 10−11 класс», — заключил министр.

По мнению Карпенко, вступительные экзамены в 5-й класс — лишний стресс для ребенка, а в столь юном возрасте поступление в гимназию — скорее «амбиции родителей», а не его желание. Также Карпенко заявил о том, что общеобразовательные школы «имеют такое же право на одаренных учеников».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Ведущие 'Беларусь 1' Гусаченко и Макей поженились
Ко дню российского кино: топ лучших фильмов последних лет
Тиллерсон назвал провокацией запуск ракет Пхеньяном
Израиль пригрозил прекратить финансирование ООН
Генконсульство РФ в Хьюстоне оказалось в зоне затопления
Госдеп: конфликт на Украине "искалечит" наши отношения с Россией
Говорухин больше не будет снимать кино
Фигуристка Аделина Сотникова пропустит Олимпиаду-2018
СМИ: сына актера из «Интернов» подозревают в убийстве блогера
Спорт
Мужики другие, сила – та же. «Ростов» увозит очки из Петербурга Традиционные акценты «Зенита» не сработали, а «план Б» Роберто Манчини вышел скомканным
Авто
Самые интересные внедорожники: фотоотчет С 24 по 27 августа в выставочном центре Крокус Экспо проходит Moscow Off-road Show 2017. Здесь собрана техника, предназначенная как для отдыха на природе, охоты или рыбалки, так и для решения проблем доступа в удаленные места
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
За и против: вагонка в интерьере
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
В Москве участились попытки рейдерского захвата паркингов
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь