Министр образования рассказал о будущем белорусских гимназий
Существующую модель функционирования гимназий критиковали на минувшем республиканском педсовете.
Существующую модель функционирования гимназий критиковали на минувшем республиканском педсовете.
МИНСК, 27 авг — Sputnik. Повышенный уровень знаний в гимназиях будет даваться в десятом и одиннадцатом классах, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» министр образования страны Игорь Карпенко.
Тема гимназий поднималась на республиканском педагогическом совете в минувший четверг: глава Минобра призвал пересмотреть их работу, это указывалось в перечне его предложений по реформированию системы образования, которую одобрил глава государства Александр Лукашенко.
Как рассказал Карпенко в эфире телеканала, в гимназиях в перспективе будут преподавать по общим стандартам в рамках начального и базового уровней.
«А гимназический, повышенный уровень должен быть на третьей ступени общего среднего образования — 10−11 класс», — заключил министр.
По мнению Карпенко, вступительные экзамены в 5-й класс — лишний стресс для ребенка, а в столь юном возрасте поступление в гимназию — скорее «амбиции родителей», а не его желание. Также Карпенко заявил о том, что общеобразовательные школы «имеют такое же право на одаренных учеников».