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12:17 (мск), источник: Аргументы и факты

Вырасти отличника. Психолог о том, как ребёнку стать успешным учеником

Эксперт собрал для «АиФ» несложные секреты, которые помогут родителям воспитать отличного школьника.

На подготовку к школе ребёнка водили, читать-считать научили. А спустя время родители теряются в догадках. Что происходит: почему «тройки» вместо «пятерок», почему ребёнок не хочет учиться?

Что мешает ребёнку стать успешным учеником? О возможных причинах рассказывает эксперт Ассоциации организаций по развитию гуманистической психологии в образовании Анастасия Кузнецова.

Юлия Борта, АиФ.ru: Многие дети теряют интерес к школе уже буквально после 1 сентября. Праздник закончился, надо учиться, а желания нет. Выполнение домашних задания превращается в мучения для всей семьи. Что делать?

Анастасия Кузнецова: Вы когда-нибудь задавались вопросом: в чем задача начальной школы и первого класса, в частности, если родители и педагоги-дошкольники научили ребенка всему, чему можно, еще в детском саду? Опираясь на собственный профессиональный и материнский опыт, скажу так: стратегическая задача — общими усилиями сделать все возможное, чтобы в новой роли ученика ребенок почувствовал себя успешным. Именно от этого личностного ощущения будет зависеть его отношение к учебе на протяжении всех последующих лет. Продолжит ли он образование после школы, как он сдаст ЕГЭ, что станет основой его жизни — мотивация достижений или движение по течению? Ответы на все эти вопросы начинают вырисовываться буквально с первых школьных шагов вашего чада. Мотивация — это внутреннее побуждение к действию, «ответ» на потребность. Создайте в учебной деятельности ситуацию удовлетворения потребности ребенка в деятельности, развитии, признании — и мотивация к учебе возникнет естественным образом.

— Но как ребенку поверить в себя, если однажды он уже потерпел неудачу?

— Для этого взрослые должны показывать пример отношения к неудаче как к опыту, а к ошибке, как к «точке роста». И это очень важно дать ребёнку понять в возрасте между 4 и 13 годами. Именно в этот период формируется поведение, направленное на успех. Ребенок постоянно находится в ситуации преодоления трудностей и решения задач. Очень важно, чтобы именно в это время у него сформировалась и закрепилась «отправная точка отсчета» — твердая вера в себя и собственные силы.

Бывает, что, стараясь избежать неудачи, ребёнок анализирует все возможные препятствия, ищет пути обхода, сначала отклоняется от курса, а потом и вовсе забывает, куда и зачем шел. Получается парадоксальная ситуация — я постоянно ошибаюсь именно потому, что очень стараюсь не ошибиться…

— Каждый ли ребёнок способен достичь успеха?

— Независимо от того, чем родители занимаются с будущим первоклашкой, им следует всегда ставить перед собой цель — формирование у ребенка поведения, направленного на успех. Есть несколько правил.

Занимайтесь вместе с ребёнком тем, что интересно и вам, и ему. Стремитесь добиться успеха. Тогда ребёнок будет видеть, как ведёт себя взрослый и пытаться поступить так же. Открыто показывайте, что вы переживаете приятные эмоции от успеха в результате приложенных усилий. Тогда и ребёнок, подражая вам, будет радоваться. Не забывайте при этом хвалить и поощрять его. Именно положительные эмоции, которые испытывает малыш, лежат в основе формирующейся мотивации достижения успеха! Чем чаще и больше ребенок испытывает их, тем скорее и прочнее формируется направленное на успех поведение. Подбирайте такие задания, чтобы ребёнок мог не только использовать свои интеллектуальные возможности и уже имеющиеся навыки, но также учился творческому поиску, находил неочевидные ответы. Например, альтернативой математическим упражнениям и чтению может стать разгадывание и придумывание загадок, участие в семейных конкурсах (например, кто больше знает названий сладостей), различного вида игры, в которые вы будете играть вместе. Не стоит всё время поддаваться ребенку, чтобы доставить ему удовольствие и радость и избежать слёз. Его победа должна быть настоящей, только тогда он ощутит ее неповторимый «вкус». А фальшь дети всё равно чувствуют. Учите ребёнка достойно проигрывать. Если в игре победили вы, а не ребенок, покажите ему пример благородного отношения к проигравшему. Объясните ребенку смысл изречения: не ошибается тот, кто ничего не делает! Пусть оно станет вашим общим кредо.

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