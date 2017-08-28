Вырасти отличника. Психолог о том, как ребёнку стать успешным учеником
Эксперт собрал для «АиФ» несложные секреты, которые помогут родителям воспитать отличного школьника.
Эксперт собрал для «АиФ» несложные секреты, которые помогут родителям воспитать отличного школьника.
На подготовку к школе ребёнка водили,
Что мешает ребёнку стать успешным учеником? О возможных причинах рассказывает эксперт Ассоциации организаций по развитию гуманистической психологии в образовании Анастасия Кузнецова.
Юлия Борта, АиФ.ru: Многие дети теряют интерес к школе уже буквально после 1 сентября. Праздник закончился, надо учиться, а желания нет. Выполнение домашних задания превращается в мучения для всей семьи. Что делать?
Анастасия Кузнецова: Вы
— Но как ребенку поверить в себя, если однажды он уже потерпел неудачу?
— Для этого взрослые должны показывать пример отношения к неудаче как к опыту, а к ошибке, как к «точке роста». И это очень важно дать ребёнку понять в возрасте между 4 и 13 годами. Именно в этот период формируется поведение, направленное на успех. Ребенок постоянно находится в ситуации преодоления трудностей и решения задач. Очень важно, чтобы именно в это время у него сформировалась и закрепилась «отправная точка отсчета» — твердая вера в себя и собственные силы.
Бывает, что, стараясь избежать неудачи, ребёнок анализирует все возможные препятствия, ищет пути обхода, сначала отклоняется от курса, а потом и вовсе забывает, куда и зачем шел. Получается парадоксальная ситуация — я постоянно ошибаюсь именно потому, что очень стараюсь не ошибиться…
— Каждый ли ребёнок способен достичь успеха?
— Независимо от того, чем родители занимаются с будущим первоклашкой, им следует всегда ставить перед собой цель — формирование у ребенка поведения, направленного на успех. Есть несколько правил.
Занимайтесь вместе с ребёнком тем, что интересно и вам, и ему. Стремитесь добиться успеха. Тогда ребёнок будет видеть, как ведёт себя взрослый и пытаться поступить так же. Открыто показывайте, что вы переживаете приятные эмоции от успеха в результате приложенных усилий. Тогда и ребёнок, подражая вам, будет радоваться. Не забывайте при этом хвалить и поощрять его. Именно положительные эмоции, которые испытывает малыш, лежат в основе формирующейся мотивации достижения успеха! Чем чаще и больше ребенок испытывает их, тем скорее и прочнее формируется направленное на успех поведение. Подбирайте такие задания, чтобы ребёнок мог не только использовать свои интеллектуальные возможности и уже имеющиеся навыки, но также учился творческому поиску, находил неочевидные ответы. Например, альтернативой математическим упражнениям и чтению может стать разгадывание и придумывание загадок, участие в семейных конкурсах (например, кто больше знает названий сладостей), различного вида игры, в которые вы будете играть вместе. Не стоит всё время поддаваться ребенку, чтобы доставить ему удовольствие и радость и избежать слёз. Его победа должна быть настоящей, только тогда он ощутит ее неповторимый «вкус». А фальшь дети всё равно чувствуют. Учите ребёнка достойно проигрывать. Если в игре победили вы, а не ребенок, покажите ему пример благородного отношения к проигравшему. Объясните ребенку смысл изречения: не ошибается тот, кто ничего не делает! Пусть оно станет вашим общим кредо.